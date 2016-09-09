〈台北都會〉國家電影中心 市府、文化部今簽約

2016-09-09

〔記者何玉華、彭琬馨／新北報導〕籌設十幾年的「台灣電影文化園區—國家電影中心」終於向前邁進一步，今天（九日）新北市長朱立倫將與文化部長鄭麗君簽約，並邀請多名資深電影工作者見證，但民代質疑規模縮水，且影響施工品質。

民進黨立委吳秉叡表示，國家電影中心原先規劃四十五億元的經費，在第一期工程規劃中，卻只剩三．九六億元，只用不到十分之一的經費，依照原先規劃，電影中心該包含電影資料館、修復中心、大中小型劇院等高達二十幾層樓的建築設備，不過在最新版本中卻只剩兩層樓，經費縮水可能影響施工品質。

新北市府發言人張其強回應，三．九六億元只是第一期的工程規劃經費，與文化部簽約後，才會後續評估整體經費，「不知道委員所謂二十幾層變兩層的說法從哪裡來」。

市議員黃林玲玲表示，民國九十三年由前行政院新聞局提出迄今，經過八位行政院長，終於有起步是好事一樁，但她擔心跟原先的計畫是不是縮水？市議會曾有決議，若沒有爭取到中央的預算，市府的預算也不能動支。

台灣電影文化園區規劃總面積二．六公頃，國家電影中心面積約一公頃，位於新莊中央合署辦公大樓正對面，至於後續園區是否規劃演藝廳、ＯＴ或ＢＯＴ等爭議，市府將與文化部組成籌備小組規劃。

張其強表示，機場捷運、環狀捷運線將通車，新北市也有培養電影人才的大學，國家電影中心將成為華語電影的重鎮、國際電影交流的窗口；初期將由市府出資三．九六億元興建硬體，文化部則接手未來的內裝及營運。