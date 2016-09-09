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〈台北都會〉「媒體互動」也算分數 老師恐忙發稿

2016-09-09

〔記者梁珮綺／台北報導〕台北市長柯文哲要求校務評鑑全面量化、數位化，但有老師說，部分資料本來就只有書面，全面數位化等於要另花時間掃描、建檔，壓縮教學時間，連與媒體互動也列入評分，例如發布兩次以上正向活動新聞稿得一分、得到媒體正向報導兩次得五分，有老師苦笑說：「你們記者以後會收到很多活動稿！」

台北市教師職業工會理事長徐欣怡說，她贊成無紙化，但柯的要求已過了頭，「以前如反毒、反霸凌活動有拍照，為了評鑑需要印下來，但一些本來就用紙本的資料如體適能紀錄，都要因應數位化而掃描或重新建檔。」她認為適度調整即可，否則教師仍是花一堆心力在填表格、數據，依舊沒有時間用於教學。

校務評鑑也首度把媒體互動列入評分，學校發布兩次以上正向活動新聞稿可得一分、發布四次以上得兩分、發布六次得三分；若獲得媒體正向報導一次得四分、兩次得五分，意即學校還要花心力與媒體「打交道」。議員黃珊珊認為，新的校務評鑑加了太多與教學無關的項目，應該讓教師回到教學現場，保有教學本質。

此外，教師關懷學生人數也納入評分，關懷方式有家庭訪問、電話聯繫、輔導紀錄、親師溝通紀錄；關懷學生人數佔全校學生人數達九十％以上可得五分、八十至八十九％可得四分、七十至七十九％可得三分。教師會理事長何俊彥說，這完全失去關懷背後意義，「是不是我只要有打電話給學生、有紀錄就好？」黃珊珊批評，用電話數量紀錄來「證明」老師的關懷，很假。

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  • 台北市校務評鑑首「與媒體互動」也列入評分，發布二次以上正向活動新聞稿得一分、得到媒體正向報導二次得五分，有老師苦笑：「你們記者以後會收到很多活動稿！」（記者梁珮綺攝）

    台北市校務評鑑首「與媒體互動」也列入評分，發布二次以上正向活動新聞稿得一分、得到媒體正向報導二次得五分，有老師苦笑：「你們記者以後會收到很多活動稿！」（記者梁珮綺攝）

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