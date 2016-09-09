〈台北都會〉台北》校務評鑑「量化評分」 挨批走回頭路
教師會：拚數據失品質
〔記者梁珮綺／台北報導〕學校統合視導多如牛毛，教育部宣布明年起簡化項目，量化評分全面改為質化。不過，台北市長柯文哲講求關鍵績效指標KPI，八月一日起試辦的校務評鑑，全以量化評分，更把創新實驗教學、小田園政策等都放入，依學校達成度給予一至五分，九大向度需拿到四十五分以上才算通過，標準嚴苛，引起基層教師反彈，批評柯P要各校發展特色，卻又要每校「完成」同樣任務，根本是走回頭路！
台北市學校校務評鑑每五年一輪，四年進行評鑑、第五年進行總檢討與修正；高中職、國中小進行期程不同，國中實行時間為一○○年至一○三年，剛好在郝市府最後任期。柯上任後要求量化評分，增減評鑑項目；往年評鑑結果只有通過、沒通過，今年改為五等第，四十五分以上才會拿到一等，二等就要寫改進計畫並留校存查。
校務評鑑九大向度下有細項指標，往年只要求學校自述、附上資料說明，今年起全部改為評分制，每一向度下的細項指標都有分數，最高五分、最低一分，並在細項中加入柯要推的新政策。
細項包括教學創新或教育實驗教師比例須佔全校教師五十％以上、參加創新教學或行動研究相關競賽教師比例需佔全校教師卅五％以上、師生在酷課雲的使用率達八十％以上、參與小田園人數達九十％以上，才能拿五分。
老師：為市府政策服務
台北市教師會理事長何俊彥說，柯要各校發展特色，卻又要求每校都要「達標」，做一模一樣的事情，相當矛盾；量化只會讓學校為了衝業績、美化數據而虛應故事，教學品質難保。有老師嘲諷，校務評鑑只是為了替市府政策做服務。
議員：非專業干涉專業
「這是非教育專業在干涉教育現場！」議員黃珊珊批評，對待公務員與對待學校，方式不能相同，對老師的要求應該是有無達到「傳道授業解惑」，而不是看量，「看量最容易做假、敷衍了事。」例如小田園計畫列入評分，「學校當然會做啊！應該推廣，讓各校自動自發來做。」
學校日家長出席率也評
台北市國中學生家長會聯合會總會長許孝仁說，校務評鑑應該是評治校、教學理念，連家長出席學校日出席率都列入評分，自然會被詬病，有調整空間。
教育局：邊試辦邊修正
教育局主秘廖文靜回應表示，過去以質化為主，接到許多學校反映很像在進行作文比賽，增加行政負擔，今年校務評鑑才改為量化，仍在試辦階段，會進行滾動式修正。
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