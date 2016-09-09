〈台北都會〉世界盃室外拔河賽 台灣女將奪首金
〔記者梁珮綺／台北報導〕預賽落敗，決賽贏回來！景美女中與台師大拔河聯隊，五日赴瑞典參加世界盃室外拔河賽，台灣時間昨下午四點半，在今年新增的U23（參賽者年紀限制為十八至廿二歲）女子五百公斤組公開賽，以二比一力克強敵南非，拿下第一面金牌！
這群娘子軍的目標是在女子五百公斤組錦標賽、公開賽拿下四連霸，女子五百四十公斤錦標賽奪冠，女子五百公斤公開賽（十八歲以上）的結果，預計台灣時間今天凌晨揭曉。
U23女子五百公斤組公開賽預賽採積分制，每回合舉行兩場，兩場全贏拿兩分、平手拿一分、全輸沒得分；四強、準決賽與決賽則採三戰兩勝制。台灣隊對戰英國、威爾斯、南非、瑞典、瑞士五隊，預賽僅以○比二輸給南非，打進四強後，準決賽擊敗預賽第三名的瑞士；決賽再對上南非，第一局雙方僵持超過三分鐘仍失分，第二局勢均力敵，所幸扳回一城，第三局僵持近四分鐘，台灣小將以過人意志力拔掉南非。
世界盃室外拔河錦標賽每兩年舉辦一次，景美女中與台師大聯隊從二○一○年起，已連三屆拿下女子五百公斤公開賽、錦標賽冠軍。八、九日的公開賽是俱樂部性質，各國可隨意組隊參加；十、十一日的錦標賽只能有一隊，為賽事最高層級。
今年首增U23組，景美女中秘書黃郁博坦言，其他國家人多，可用U23培訓新選手，但台灣隊能派的就是這些人，U23女子五百公斤組、女子五百公斤公開賽還接連比，對選手來說確實有點小負擔。
而室外賽與室內賽最大不同在於土地，黃郁博說，室內場地、溫度固定，室外受天候、泥巴鬆軟與否影響很大。出賽前，學校預估瑞典九月的泥土較濕，而台灣七、八月天氣熱，泥土較硬，練習時先把地打濕後再練，模擬比賽現況，所幸賽場天氣不錯，室外溫度廿四度，土地也軟，台灣小將實力有發揮。
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標題：〈台北都會〉世界盃室外拔河賽 台灣女將奪首金
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