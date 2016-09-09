〈台北都會〉80年代社會百態《人間雜誌》展出

2016-09-09

〔記者葉冠妤／新北報導〕近年來，媒體生態劇烈變動，卅年前的《人間雜誌》，以社會關懷為書寫初心，為弱勢族群發聲，在當代傳媒具指標意義，新北市立圖書館與國家人權博物館合作，推出「閱讀鄉土人間與台灣」特展，帶領民眾重返、觀看一九八○年代台灣社會的人間百態。

新北市圖表示，對於《人間雜誌》創辦人陳映真，年輕一代可能感到陌生，然而他卻是四、五年級生記憶中不可抹滅的文學家、社運者，同時也是白色恐怖政治受難者。解嚴前後時期，他創辦台灣第一本關懷社會、環境、勞動、族群等議題的《人間雜誌》，藉由寫實攝影的揭露與報導文學的筆觸，將社會角落帶至讀者眼前。

本次特展分為「陳映真先生與《人間》同仁」、「原住民關懷」、「婦幼關懷」、「勞工關懷」與「環境關懷」等五項主題，包括曾轟動一時的鄒族少年湯英伸殺人事件、鹿港反杜邦運動、基隆八尺門原住民的艱辛奮鬥，以及北台灣多次煤礦災變等。

此外，也邀來當年主編鍾喬、記者曾淑美、攝影記者關曉榮，以及新故鄉文教基金會董事長廖嘉展分享座談。即起至十二月底，在新北市圖總館七樓展出，相關資訊請至新北市立圖書館網站，或電洽 2953-7868。