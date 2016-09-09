〈台北都會〉台灣勞運抬頭 蔣渭水是祖師爺

2016-09-09

記者翁聿煌／專題報導

台灣再度政黨輪替，勞工意識也跟著抬頭，積極爭取勞工權益，但是少有人記得，台灣的民權運動家蔣渭水，早在九十多年前，就帶領工農民眾向日治時期的資本家爭取勞動權益，甚至不惜抗議和罷工，可說是台灣勞工運動的「祖師爺」。

今年是蔣渭水逝世八十五週年，國立台灣圖書館與蔣渭水文化基金會共同舉辦「自覺時代：蔣渭水歷史留真油畫暨資料展」，除展出十五幅蔣渭水的油畫，台圖也配合展出蔣渭水相關的珍貴史料，讓大家重溫他對台灣政治及社會運動的貢獻。

90年前 帶領工農爭權益

台灣史博士陳世榮指出，日治時期，日本人依據違憲（明治憲法）的「法律第六十三號」統治台灣，「六三法」賦予台灣總督府「委任立法權」，得自頒等同法律的命令，事後再送日本國會追認，也讓殖民地的台灣人，在權利地位上矮日本人一截。蔣渭水奮鬥的目標，就是要爭取台灣人應有的權利。

蔣渭水眼見當時台灣工人遭受資本家剝削，於一九二七年成立「台灣民眾黨」，推動以工農為基礎的民族運動，訂下追求「政治自由、經濟解放、社會平等」的目標。一九二八年成立「台灣工友總聯盟」，當時台灣工資偏低、與日本人有差別待遇，協助勞工成立「互助合作社」、「勞工救援會」，爭取勞工罷工、團結與協商權，以勞工收入應符合最低生活標準為訴求。

在工友總聯盟的支持下，當時的台灣鐵工所（現在的唐榮鋼鐵前身）、淺野洋灰株式會社（現今台灣水泥前身）展開激烈的罷工行動。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，「台灣工友總聯盟」培養許多對勞工運動認同的同志，甚至國民政府來台後成立的中華民國總工會，成立者也多為台灣工友總聯盟幹部出身。

成立讀報社 擴大影響力

蔣朝根說，蔣渭水為推廣理念，在其所創立的《台灣民報》宣揚勞動權利；當時農工識字的人不多，他在各地成立「讀報社」，有人帶頭唸報紙給群眾聽，擴大對勞工的影響力。

蔣渭水也因此成為日本統治者的眼中釘，不僅派人監視，還故意對他丟泥巴。蔣渭水樂於將身上的污痕視為「光榮的勳章」，只可惜英年早逝，連日本人都以「人格者」表達對蔣渭水的敬意。