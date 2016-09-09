〈台北都會〉議會舊址地上權案 第5度流標

2016-09-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會舊址地上權案今年七月重新公告招標後，截至昨天仍無人投標，財政局宣布第五度流標。財政局說，其實這段期間至少有三名投資人有興趣，但因房地產景氣低迷、台北城博物館設置限制等因素，讓投資人始終不願出手。

房地產低迷 台北城博物館設置限制

財政局表示，經分析流標原因可能是房地產景氣低迷，廠商投資策略趨於保守；且有部分潛在投資人於等標期間，反映未來房地稅負尚有不確定因素、基地內受保護樹木移植審查時程不易掌控，無償提供市府使用的台北城博物館，須設置於一至三樓層精華地區、與其商業使用行為有競合效應，文化觀光專用區部分樓地板面積規範僅供非營利組織辦公使用等限制，影響投資人的投標意願。

台北市議會舊址位於忠孝西路與中山南路口，土地面積約二○二五坪，自前市長郝龍斌設定地上權五十年開發案對外招商，但任內兩度招標皆流標。現任市長柯文哲上任接手後，儘管權利金已從六十億元降至二十八億，在柯任內已第三度流標。

權利金、無償撥用比例降 仍未奏效

由於柯文哲任內招商績效不佳，市府特別於八月成立專案促參辦公室，專門處理重大土地開發案的招商進度，亦在市議會舊址七月重新招商前，將得標者須無償撥用給市府的比例，從四十％降至二十％，該案同時為市府設定地租漲幅上限後，第一個適用的地上權案。副市長林欽榮甚至在專案促參辦公室成立當天，信心滿滿地說，相當期待市議會舊址的招商結果，但市府多管齊下的措施顯然未奏效。

財政局說明，以台北城博物館須設置於一至三樓層精華地區這項條件為例，因該範圍可設置販賣店或輕食部，投資人會擔心，與他們將來要設置的商業設施有競合，因此不願投標，局內部將再研議如何修改招商條件。