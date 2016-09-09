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〈台北都會〉11圓環險象多 市府︰不再新增

2016-09-09

〔記者郭逸／台北報導〕台北市設置十一處圓環路口，原本目的在兼具美觀及交通分流，但北市車流漸增，行經圓環時更是汽車、機車、自行車與行人混流，險象環生。

北市交通局長張哲揚表示，基隆路羅斯福路的公館圓環、南京西路重慶北路的建成圓環車流量都很大，須輔以交通號誌控管車流，避免所有車輛交織；公館圓環的部分巷道會改成單行道，貫穿仁愛圓環的仁愛路也是單行道，簡化車流配合交通警察指揮，減少塞車和車禍。「圓環不會再增加。」張哲揚說，北市都市計畫已定型，原則上不會新增圓環，頂多廢除無法達成分流或降低肇事率的圓環。

北市圓環數量以內湖區最多，包括內湖路港墘路、成功路民權東路及金湖路民權東路等，另有仁愛路敦化南路、基隆路羅斯福路、仁愛路中山北路、愛國西路公園路、南京西路重慶北路、民權東路復興北路、三民路民生東路、北安路，共有十一處。

北市吸收新北市車潮，圓環在上下班尖峰時間每每有許多車輛「暴衝」，自行車騎士、行人經過，險象環生。張哲揚說，都市計畫在交通量較少、路口較大的地方規劃圓環，除減緩車輛行駛速度並兼顧美觀，若不慎發生車禍，可避免「正面撞擊」，降低死亡率。

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  • 台北市有十一處圓環路口，但時常人車混流，早晨上班尖峰時間的基隆路、羅斯福路口的公館圓環，險象環生。（記者郭逸攝）

    台北市有十一處圓環路口，但時常人車混流，早晨上班尖峰時間的基隆路、羅斯福路口的公館圓環，險象環生。（記者郭逸攝）

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