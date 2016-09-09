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〈台北都會〉「首次拆除，文化就消失」老店家︰沒重建必要

2016-09-09

〔記者黃建豪／台北報導〕建成圓環一度被視為台北重要地標，因兩度大火人潮減少，在二○○二年由時任台北市長馬英九耗資兩億元重建為「建成圓環美食館」，當年那一拆，曾讓龍凰號店長沈萬生掉下男兒淚，如今遷出圓環已十幾年，面對圓環將再度拆除，沈萬生說，他早就不在意了。

沈萬生回憶，當年他十三歲，就從彰化員林北上打拚，在圓環內討生活。萬福號老闆高海峰也說，圓環以前是中南部鄉下孩子奮鬥的地方，過去的建成區（圓環至後火車站一帶）人口密度相當高，繁榮程度是現在無法想像的，更是本土台灣人的文化象徵地，但在圓環第一次拆除後，整個文化就消失了。

龍凰號、萬福號、三園號等早年在圓環闖出名號的老店，在二○○二年馬英九拆除圓環後，相繼移到重慶北路二段重新開業，願意回到重建後圓環美食館經營的，只有萬福號，但只做三年就離開。高海峰說，重建後圓環內的賣場規劃是扇形，但扇跟「散」一樣，跟早期圓環的聚不一樣，建物又因玻璃材質吸熱嚴重、流通差，一開始就注定失敗。

如今龍凰號店址距離圓環不到一百公尺，沈萬生說，重建到現在十三年，他只過去看過兩次，因為「看不下去」。他說，最初的圓環被拆除後，文化就不見了，未來再變成什麼樣子已經無所謂，對現在的圓環早就沒感情了，當初只要地板重新弄漂亮一點，就會興旺起來，根本就不需要拆掉。

高海峰說，「他（指馬英九）就是什麼都不懂，真的是沒有那個心」，若有心會去了解在地人的飲食文化，現在整個毀掉後，其實沒有重建的必要，更不需要留什麼象徵。

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  • 萬福號老闆高海峰認為，當初圓環第一次拆除，就已將文化毀壞。（記者黃建豪攝）

    萬福號老闆高海峰認為，當初圓環第一次拆除，就已將文化毀壞。（記者黃建豪攝）

  • 龍凰號店長沈萬生說，對圓環早已沒什麼感情，並不在意重建後要變成什麼樣子。（記者黃建豪攝）

    龍凰號店長沈萬生說，對圓環早已沒什麼感情，並不在意重建後要變成什麼樣子。（記者黃建豪攝）

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