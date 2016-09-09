〈台北都會〉基改食品標示稽查 未發現不法

2016-09-09

〔記者何玉華／新北報導〕今年元旦起，所有基因改造食品原料皆須依法標示，新北市衛生局追蹤去年輔導改善標示的一百九十八件產品，全數符合規定；另鎖定從輸入、製造及販售一條龍通路的大醇食品及名記豆腐兩家業者稽查，結果也符合標示。

衛生局食品藥物管理科科長劉君豪表示，黃豆是國人主要的食材來源，包括製成醬油、黃豆粉或餡餅、食用油及其他豆類食品；但非基改的價格約每斤六十元，是基改約廿元的三倍。

為避免魚目混珠，食品規範新制今年元旦上路，要求食品只要使用基改食品原料或添加物，不論完整或散裝，都要標示「基因改造」或「含基因改造」等字樣，未完整標示將罰三萬到三百萬元，標示不實則罰四萬到四百萬元。

劉君豪解釋，基因改造食品是指使用基因工程或分子生物技術製造出來的食品，國內常見的基改食品是黃豆、玉米和它們的加工製品，外觀及營養價值相同，但因基改產能較高，價格較非基改價格低。