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〈台北都會〉跳芭蕾轉練跆拳道 張喬閔奪金

2016-09-09

〔記者葉冠妤／新北報導〕剛升上八里國中的張喬閔，今年暑假代表八里國小參加全國少年盃跆拳道錦標賽，小學四年級才從芭蕾舞轉練跆拳道的她，去年小六首度挑戰全國賽就一舉奪銀，今年靠著好勝的進取心，更如願拿下人生的第一面全國賽金牌。

張喬閔從小練芭蕾，四年級時因看到弟弟練跆拳道，一時興起，央求爸媽讓她也練練看，沒想到一接觸就成了狂熱份子，一週花六天練習，每天下課就奔向練習場；教練連偉辰笑說，喬閔把握一分一秒，有時候他轉換樂趣性較高的活動，喬閔還會在一旁大哭，執著高強度訓練，也時常求好心切練過頭，練到隔天腳軟。

去年張喬閔抱著姑且一試的心態參賽，積極降體重、練體能，拿下全國少年盃錦標賽輕量級銀牌。今年她則再接再厲誓言奪金，首戰卻因狀況不好，踢得膽戰心驚，好強的她被教練訓了一頓後，才總算調整狀態，一路過關斬將，最終抱回中量級金牌，成功為自己的半路出師的跆拳道生涯「鍍金」。

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  • 今年剛升上八里國中的張喬閔，八月底剛獲得全國少年盃跆拳道錦標賽金牌。（記者葉冠妤攝）

    今年剛升上八里國中的張喬閔，八月底剛獲得全國少年盃跆拳道錦標賽金牌。（記者葉冠妤攝）

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