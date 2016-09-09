〈台北都會〉澳底加油站整修 民怨提油6公里

2016-09-09

〔記者林欣漢／新北報導〕台灣中油公司澳底加油站本月起展開為期三個月的硬體設備更新工程，地方居民及漁民漁船用油得到六公里外的福隆台塑加油站加油，直呼很不方便，怨聲載道。當地仁里里長吳勝福批評，沒油可用，家家戶戶要提油過中秋，「油桶放在家裡，真的很危險！」

立委黃國昌服務處上月底兩度協調中油加開油罐車，或設置簡易油槽等方式因應，中油基隆儲運處副處長盧政宏表示，居民希望能一邊施工一邊提供加油服務，但因為施工得重挖油槽、油管，很危險。

另有民眾希望以移動式的油罐車提供加油服務，盧政宏表示，礙於石油管理法限制無法提供，中油也希望趕快完工，工期已經盡量壓縮，會趕在今年底以前完工。

仁里里長吳勝福指出，中油澳底加油站已有五、六十年歷史，原訂八月起停業整修，延到本月起封閉進行更新工程，很多居民車子要加油，漁民開船捕魚，都得拿著桶子去六公里外的台塑加油站、或十二公里遠的中油加油站加油，非常不便。

「很多七、八十歲老人家騎機車載著油桶來來回回，萬一途中發生狀況，火燒車怎麼辦？」吳勝福表示，中秋節將至，家家戶戶都會烤肉，家裡存放油桶，真的很危險，中油應有配套措施，不能如此倉促施工。