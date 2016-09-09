〈台北都會〉汐止運動中心 24日試營運
2016-09-09
〔記者何玉華／新北報導〕汐止新台五路一段旁的綜合運動場，因為跑道破損，七月初封閉整修跑道，已於八月廿九日完工，預計十四日開放民眾使用，加上九月廿四日將試營運的汐止國民運動中心，還有游泳館，汐止將成為僅次於新莊體育園區，擁有多元運動功能的綜合體育園區，是當地重要的運動指標區域。
田徑跑道14日起開放
體育處副處長王泓翔表示，汐止綜合運動場長久以來提供中小學及機關團體辦理各項活動，使用頻率高，造成跑道破損、草坪凹陷情況，民眾抱怨不已；經議員白珮茹、廖正良、沈發惠及周雅玲等人支持，一○四年成功爭取到體育署補助六百萬元，市府自籌五百六十七萬元，更換PU跑道、草皮及加強排水，已在上個月廿九日完工，預計九月十四日開放民眾使用。
汐止體育園區成型
除了綜合運動場，體育處也將原有的游泳館整修，已在七月卅日重新開放使用，緊鄰的汐止國民運動中心，也將在九月廿四日試營運，配合當地棒球運動蓬勃發展，規劃室內棒球打擊場做為該館特色，試營運期間為九月廿四日至十月七日，上午八點至晚上八點，場館設施現場預約登記免費使用；並於十月十一日起正式營運，時間為上午六點到晚上十點，正式營運後將收費。
王泓翔說，汐止國民運動中心基地面積約三萬八千兩百卅八平方公尺，八層樓的建築，內部規劃有多功能運動區、羽球場、韻律教室、桌球室、社區教室、飛輪教室、壁球室及棒球練習場及停車場，面對公所，距離汐止火車站不到一公里，交通方便。
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