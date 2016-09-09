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〈北部〉收容人沒逃成 靖廬主管未上報被訴

2016-09-09

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕收容非法外勞的移民署宜蘭收容所（俗稱靖廬），去年發生兩起收容人脫逃案，一起脫逃成功，另起脫逃未遂；檢察官認為，當時所長林財榮與分隊長朱進豐，為避免影響仕途，未遂案竟未向上級呈報，讓兩嫌免受刑事追訴，且以公費購買機票讓嫌犯離境，全案依貪污治罪條例等罪起訴。

時任所長、分隊長皆喊冤

林財榮案發後被調回移民署北區事務大隊，他說，當初兩名外勞雖然有脫逃意圖，但值勤同仁監看監視器畫面發現，一、兩分鐘就阻止，沒有脫逃事實，也未破壞任何器材，因此認定只是違反生活規範，處罰隔離、獨居、上銬，他們認定是行政犯，但檢察官認定是刑法犯，這是認知不同，尊重司法，會去面對並說明。

朱進豐向檢方供稱，未填寫重大事故通報單，是因為所內沒有東西被破壞，即時阻止未發生脫逃，一切都按照規定來，也有向所長報告是否移送法辦。

用公費買機票讓嫌犯離境

起訴書指出，去年8月2日，宜蘭收容所4名越南籍收容人脫逃，事後3人被抓回，判刑7個月，1人通緝未到案。

8月5日另名阮姓及黃姓收容人，利用伸縮鉤環破壞寢室浴廁鐵窗脫逃，所幸值勤科員透過監視器發現，立即逮捕2人，並通報朱進豐與林財榮。

接連發生脫逃案件，林與朱原本應依規定填寫「移民署重大事故通報單」，並向上呈報將兩嫌送辦，結果僅將此事記載在收容所管理中心值勤交接紀錄表。

林財榮為掩蓋逃逸未遂事件，案發當天，以配合移民署政策為由，指示下屬儘快辦理黃、阮2人驅逐出境手續。經申請公費購買機票，黃、阮分別在8月14日、21日離境，免受刑事處罰，阮也獲得8200元機票，且免繳9380元罰款利益。

檢察官認為，林、朱觸犯貪污治罪條例，對於主管或監督事務，明知違背法律，直接或間接圖利自己或他人不法利益，也有刑法公務員縱放或便利脫罪等問題。

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