〈北部〉《讓他看見4歲後風景》跟嬤外出遭撞死 男童眼角膜捐出

2016-09-09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市抓寶熱點的中壢區中正公園，3日深夜發生65歲的宋姓阿嬤帶著4歲小孫子過馬路，卻遭轎車撞擊，小男童送醫後不治，家屬忍痛捐出男童僅存的完整器官眼角膜，希望讓他看到4歲之後的人生風景，更盼還在昏迷中的阿嬤能夠早日清醒、康復。

男童母親昨天哽咽表示，兒子對消防工作很感興趣，先前還買了兒童版消防衣給他，如今長大想當消防員的願望再也無法實現了；她說，檢警相驗前，她幫兒子洗澡才發現怎麼傷得這麼嚴重，全身、四肢沒有一處完整，內臟器官也都破損了，肇事車輛若有一點點的煞車，也不會像這樣子嚴重。

由於車禍現場曾傳出楊姓肇事駕駛是抓寶闖禍，加上路口的監視器未拍攝到撞擊時畫面，男童母親質疑41歲楊男當時明明車速過快、沒煞車也沒左轉，希望有目擊者能提供行車記錄器畫面，幫助還原車禍經過；她並控訴楊男「看到我們好歹也要說聲對不起，畢竟人已經走了，這是最基本的，卻連一句抱歉都沒有！」

警研判駕駛非抓寶肇禍

警方調查，楊男手機雖然是智慧型的，但車禍發生時間並無網路連結紀錄，研判並非駕車玩「寶可夢」，警方也調閱到路口和附近店家提供的監視器畫面，依過失致死罪嫌將楊男送辦。

楊男昨天受訪表示，他曾到男童靈位前上香，一度被家屬追打了好幾下，會發生車禍是阿嬤和孫子突然從馬路出現，他有煞車並緊急往左轉，自己也不願發生如此憾事，對於家屬只能說真的很抱歉。