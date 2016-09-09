| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信弊案密集訊問 特偵組借提辜家大總管吳豐富 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《讓他看見4歲後風景》跟嬤外出遭撞死 男童眼角膜捐出

2016-09-09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市抓寶熱點的中壢區中正公園，3日深夜發生65歲的宋姓阿嬤帶著4歲小孫子過馬路，卻遭轎車撞擊，小男童送醫後不治，家屬忍痛捐出男童僅存的完整器官眼角膜，希望讓他看到4歲之後的人生風景，更盼還在昏迷中的阿嬤能夠早日清醒、康復。

男童母親昨天哽咽表示，兒子對消防工作很感興趣，先前還買了兒童版消防衣給他，如今長大想當消防員的願望再也無法實現了；她說，檢警相驗前，她幫兒子洗澡才發現怎麼傷得這麼嚴重，全身、四肢沒有一處完整，內臟器官也都破損了，肇事車輛若有一點點的煞車，也不會像這樣子嚴重。

由於車禍現場曾傳出楊姓肇事駕駛是抓寶闖禍，加上路口的監視器未拍攝到撞擊時畫面，男童母親質疑41歲楊男當時明明車速過快、沒煞車也沒左轉，希望有目擊者能提供行車記錄器畫面，幫助還原車禍經過；她並控訴楊男「看到我們好歹也要說聲對不起，畢竟人已經走了，這是最基本的，卻連一句抱歉都沒有！」

警研判駕駛非抓寶肇禍

警方調查，楊男手機雖然是智慧型的，但車禍發生時間並無網路連結紀錄，研判並非駕車玩「寶可夢」，警方也調閱到路口和附近店家提供的監視器畫面，依過失致死罪嫌將楊男送辦。

楊男昨天受訪表示，他曾到男童靈位前上香，一度被家屬追打了好幾下，會發生車禍是阿嬤和孫子突然從馬路出現，他有煞車並緊急往左轉，自己也不願發生如此憾事，對於家屬只能說真的很抱歉。

廣告
  • 嬤孫被撞時，抓寶玩家們還協助救人。（資料照，記者李容萍翻攝）

    嬤孫被撞時，抓寶玩家們還協助救人。（資料照，記者李容萍翻攝）

  • 男童送醫不治器捐，媽媽手機還留著因車禍早逝的兒子照片。（記者李容萍翻攝）

    男童送醫不治器捐，媽媽手機還留著因車禍早逝的兒子照片。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
捨實中、竹中 會考滿分選讀光復

宋配辰目標 拚上國立或國外大學今年國中會考考出5A10+學科滿分成績的宋配辰，沒有選擇新竹高中或實驗中學，反而就讀私立光復中學普通班的國立大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈北部〉《讓他看見4歲後風景》跟嬤外出遭撞死 男童眼角膜捐出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.