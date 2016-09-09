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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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〈北部〉推產地餐桌 主廚進小果油茶田

2016-09-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來到瑞穗鄉舞鶴台地上，農民葉步伸種了二十年的小果油茶田，小小地五分地面積栽種約二百株，每一棵都是細心呵護、吃有機肥長大！包括太魯閣晶英等各大飯店主廚，昨前進玉里、瑞穗及光復鄉探視產地農民，親眼見證農民如何認真建立特色。

花蓮農改場與花蓮縣觀光旅館商業同業公會合作，推動「產地餐桌」計畫，昨邀理想大地、遠雄悅來、太魯閣晶英、翰品等各大飯店主廚、採購、行銷人員，前進產地「花縣好食材」，包括玉里農民張再進的當歸及丹蔘、瑞穗農民葉步伸的苦茶油、光復鄉農民蕭明山的紅糯米，以及壽豐鄉農民蔡志峰的養殖水產。

葉步伸早在二十年前就栽種小果油茶，但一直到這幾年，台灣人重新認識茶油的好處之後，價錢才水漲船高。他說，和土地相處多年，他覺得人應該善待土地，大地會給予最美好的回報，因此他堅持有機栽培，用有機肥不用化肥，還和農改場合作進行選種及改良，希望培養出產量、含油率最高的小果油茶品系！

他說，小果油茶產出的茶油不飽和脂肪酸較高，比較健康，含油量也比大果油茶好。他說，桃竹苗的客家人沒有「苦茶油」的稱法，而是「正茶油」，他建議小果油茶榨出的油應該改名「正茶油」，以與中南部的「苦茶油」區別。

農委會花蓮農改場統計，花蓮油茶栽培總面積一百三十公頃，大果油茶一百一十公頃、小果油茶僅二十公頃，因此特別珍貴，價格上也因小果處理比較費工，一罐六百毫升要價一千五百元至二千元之間，大果油茶的茶油一千元左右。

花改場場長黃鵬說，市面上的苦茶油產品高達九成都是中國進口產品，建議現場主廚、消費者「盡量購買台灣產苦茶油」，油品才夠新鮮！

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  • 葉步伸（藍衣）帶著飯店主廚們走進油茶園，樹上已經結實累累，預計十月份進入採收季節。 （記者花孟璟攝）

    葉步伸（藍衣）帶著飯店主廚們走進油茶園，樹上已經結實累累，預計十月份進入採收季節。 （記者花孟璟攝）

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