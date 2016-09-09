〈北部〉瑞穗文旦評鑑 金牌一箱2000元
〔記者花孟璟／花蓮報導〕老欉文旦中的老欉！瑞穗鄉第三代柚農方文勝的文旦柚，以總分八十八分勇奪一百零五年度鶴岡文旦評鑑金牌獎，昨天瑞穗鄉農會到方家貼紅榜，高齡八十歲的方媽媽黃春梅行動不便，但聽到兒子拿金牌，她高興得「拐杖都不用拿了」，奔出來領獎超開心。
獲得金牌的三位農友包括方文勝、羅峰及陳國政，金牌文旦每箱十台斤售價高達二千元，其中得分最高的方文勝家，文旦果園已傳承六十多年，從祖父、母親到他已經是第三代，堪稱鶴岡文旦「老欉中的老欉」。因此產出的文旦果肉特別細緻、甜美。勇奪金牌獎的文旦柚糖度十二、酸度零點四八，糖酸比是恰到好處的二十四點五，總分八十八分，是三面金牌獎得主分數最高的一位。
方文勝說，種文旦已有二十多年經驗，由於自家果園面積不大，只有一公頃多，他和老婆自己慢慢做，把品質及產量控制自己能力許可範圍內，慢慢銷售出去，今年甜度特別高的訣竅，應該是採收特別延後，今年多數農民都是白露前十五天採收，他的文旦則是白露前七天才採，果實在樹上熟成的時間長，造就品質，很感謝農會多年來協助跟幫忙！
瑞穗鄉農會舉辦一百零五年度鶴岡文旦評鑑，今年因文旦太好賣，農會推廣部主任甘賢璋說，「大家都先拿去賣了」，結果沒有文旦可以比賽，也因此參賽農戶只有二十二戶，只有去年的一半，創歷年最低！
比賽針對果實糖度、酸度、糖酸比、肉質、重量、形狀、種子數量、果皮厚度等進行綜合評分，金、銀、銅牌獎各三位，金牌獎八十五分以上，一箱定價二千元；銀牌獎八十二分以上，一箱一千八百元；銅牌獎八十分以上，一箱一千六百元，另有優良獎十二位，定價一箱也有一千元。
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