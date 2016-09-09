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〈北部〉又見魚目混珠 鶴岡文旦裝進麻豆箱

2016-09-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因全台文旦減產，花蓮鶴岡文旦今年熱賣，記者直擊有盤商大喇喇拿麻豆文旦箱到花蓮裝鶴岡文旦，卡車整車要載回南部，司機懊惱「忘記用布蓋起來，就被拍照了」！

雖然媒體不斷報導關注，但市場對於麻豆文旦的需求老早就超過產地的生產數量，導致盤商到花蓮搶貨、改裝在麻豆文旦箱子出售的情形難以遏止，今年盤商比較低調，多改用麻袋和籃子包裝後再運送到西部裝麻豆、斗六箱子，不料還是有盤商為省麻煩，直接拿麻豆文旦箱子到花蓮包裝。

瑞穗農會總幹事︰加強行銷

瑞穗鄉農會總幹事魏清河說，鶴岡文旦品質不輸麻豆，產區過半以上是二、三十年以上的老欉文旦，口感品質絕佳，許多農民也非常努力建立品牌、自產自銷，但確實也有許多老農因不諳行銷，任由盤商以一公斤十二元至十六元剝削，再「自行包裝」成麻豆文旦箱子，十分可惜，這也代表農會還要多努力協助農民行銷。

獲得今年瑞穗鄉農會文旦評鑑金牌，鶴岡文旦農民羅峰是鶴岡社區發展協會總幹事。他說，今年還是有少許鶴岡文旦掛麻豆、斗六文旦箱子銷售，「只要看到就會勸阻」，為此協會透過成立產銷班、栽培研習班，全力帶動社區農民建立自有品牌，打響鶴岡文旦知名度是他最大的願望！他說，希望消費者認明鶴岡文旦選購，因為鶴岡文旦才是全台灣最好吃的文旦。

連續二年獲評鑑金牌的農友陳國政估計，今年至少有一百萬台斤鶴岡文旦被盤商收購、假裝成麻豆文旦賣，約佔鶴岡文旦三成。甚至有麻豆文旦的外銷貨櫃直接拉到鶴岡來做包裝。他說，今年鶴岡文旦頂級品，十台斤一箱有一、二千元身價，但盤商每箱收購價二百元至三百元，改換麻豆的箱子裝之後，搖身變成一箱五、六百元，身價翻倍。

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  • 卡車上堆疊著一箱一箱的「麻豆文旦」，其實是鶴岡文旦。 （記者花孟璟攝）

    卡車上堆疊著一箱一箱的「麻豆文旦」，其實是鶴岡文旦。 （記者花孟璟攝）

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