〈北部〉洄瀾灣文化廣場上樑 明年完工
結合未來醫學、雲端娛樂
〔記者王峻祺／花蓮報導〕由台開集團斥資上億打造的「花蓮洄瀾灣文化廣場」，昨日舉行上樑典禮，室內總樓地板面積逾萬坪，共有地上五層、地下一層樓高的建築體，預計明年完工開幕，將結合未來醫學、雲端科技及娛樂產業，打造全台第一座與世界同步接軌連線的雲夢廣場。
台開集團洄瀾灣文化廣場於二○一三年舉辦動土典禮，歷經三年打造，昨日上午正式進行上樑儀式，現場共有近百人祝賀觀禮，並由祥獅引領淨化大樑，盼能穩固後續工程，將文化廣場打造成為洄瀾灣的新市鎮，帶領花蓮產業繁榮發展。
台開集團董事長邱復生說，上樑是打造的開始，洄瀾灣文化廣場結合最新的雲端娛樂科技，以文化為底蘊，透過道法自然精神，利用太陽能、風、水等設計理念，創造出世界第一的綠色建築。
內外展現綠建築特色
他強調，綠建築已是世界發展趨勢，洄瀾灣文化廣場從內部到外牆設計均展現綠建築特色，讓原本的外牆變成自然圖樣，並選用一萬八千多個盆栽，拼裝成原住民圖騰，依序四季變化任由綠牆藤蔓自然生長，以差異化與多元性創造出新的洄瀾灣文化。
邱復生說，即將完工的洄瀾灣文化廣場，象徵著東部將以文化、創新、科技、創新翻轉花蓮發展弱勢的處境，未來將透過「花蓮雲」應用雲端管理，創造出未來醫學與娛樂文化經濟產業，並結合數位化、物聯網及5D、VR、AR等虛擬實境科技。
打造東部首座IMAX影城
花蓮洄瀾灣文化廣場總樓地板面積達一萬零六百九十八坪，共有地上五層、地下一層，包括東部首座IMAX影城、劇場、多廳式影城、商店街、美食街等，將成為全台第一座擁有購物商場、文化劇場、雲端娛樂、未來醫學及未來影視產業創作呈現與資料儲存的新生活園區。
台開集團表示，預計明年完工開幕的洄瀾灣文化廣場，也將在明年初開始招商，除保有原來商場經營模式，還會邀請年輕網路店家加入「雲夢廣場」，並連結台北承德創意基地、金門及花蓮，從「花蓮雲」一步步實現夢想。
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