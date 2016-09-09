| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉文化部借將 陳登欽接文化資源司長

2016-09-09

〔記者游明金／宜蘭報導〕文化部向宜蘭縣政府借將，環保局長陳登欽將任文化部文化資源司司長，已獲縣長林聰賢同意。陳登欽曾任宜縣文化局代理局長、蘭博館長、教育處長等，推出的政策有創新也有突破，深獲重用。對此人事案，陳登欽低調不願多談，同事則給予祝福與肯定，希望在新的舞台發揮所長。

五十三歲陳登欽是東海大學建築研究所碩士，建築師高考及格、也通過公務員建築工程科高考；民國八十二年派任縣府建設局技士，參與宜蘭總體規劃與「宜蘭厝」住宅文化推動；雖是建築專業背景，但對文化創新與傳承一直有著熱忱。

民國九十一年至九十五年，陳登欽擔任宜縣文化局代理局長，之後出任國立台灣博物館秘書、縣府教育處長與環保局長等職，擔任公職廿餘年，行政經歷豐富多元。

陳登欽一○一年擔任環保局長迄今，訂定「宜蘭縣空氣污染物臭異味排放加嚴標準」、「宜蘭縣放流水排放加嚴標準」，都比全國標準值還高，加強水污、空污管理與環境保護，並推動「除草劑限縮政策」、「幸福收酒矸、環境無負擔」計畫，玻璃瓶回收結合弱勢脫貧，相關政策都深受好評。

陳登欽於一○二年獲全國模範公務員，他曾說，把公共事務當成志業，在每個職務階段，都能找到重要事件，不斷創新與突破。

廣告
  • 陳登欽將出任文化部文化資源司司長。（記者游明金攝）

    陳登欽將出任文化部文化資源司司長。（記者游明金攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
捨實中、竹中 會考滿分選讀光復

宋配辰目標 拚上國立或國外大學今年國中會考考出5A10+學科滿分成績的宋配辰，沒有選擇新竹高中或實驗中學，反而就讀私立光復中學普通班的國立大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈北部〉文化部借將 陳登欽接文化資源司長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.