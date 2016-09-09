〈北部〉文化部借將 陳登欽接文化資源司長

2016-09-09

〔記者游明金／宜蘭報導〕文化部向宜蘭縣政府借將，環保局長陳登欽將任文化部文化資源司司長，已獲縣長林聰賢同意。陳登欽曾任宜縣文化局代理局長、蘭博館長、教育處長等，推出的政策有創新也有突破，深獲重用。對此人事案，陳登欽低調不願多談，同事則給予祝福與肯定，希望在新的舞台發揮所長。

五十三歲陳登欽是東海大學建築研究所碩士，建築師高考及格、也通過公務員建築工程科高考；民國八十二年派任縣府建設局技士，參與宜蘭總體規劃與「宜蘭厝」住宅文化推動；雖是建築專業背景，但對文化創新與傳承一直有著熱忱。

民國九十一年至九十五年，陳登欽擔任宜縣文化局代理局長，之後出任國立台灣博物館秘書、縣府教育處長與環保局長等職，擔任公職廿餘年，行政經歷豐富多元。

陳登欽一○一年擔任環保局長迄今，訂定「宜蘭縣空氣污染物臭異味排放加嚴標準」、「宜蘭縣放流水排放加嚴標準」，都比全國標準值還高，加強水污、空污管理與環境保護，並推動「除草劑限縮政策」、「幸福收酒矸、環境無負擔」計畫，玻璃瓶回收結合弱勢脫貧，相關政策都深受好評。

陳登欽於一○二年獲全國模範公務員，他曾說，把公共事務當成志業，在每個職務階段，都能找到重要事件，不斷創新與突破。