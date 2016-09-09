〈北部〉中秋團圓餐會 三星獨老樂享美食
2016-09-09
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中秋節將至，三星鄉公所為了讓獨居長者和弱勢家庭感受團圓氛圍，昨在公所展演廳舉辦餐會，共享一道道美食佳餚，還有憲明國小陶笛隊與陀螺隊獻藝同樂，長輩看表演笑開懷。
三星鄉公所舉辦餐會，由鄉長黃錫墉為長者端上美食佳餚，有蟳仔黑胡椒板條、鮮魚清蒸樹籽、粉蒸蛋海鮮羹等，熱騰騰餐桌，讓獨居長者與弱勢家庭感受中秋佳節的溫暖。
黃錫墉說，三星鄉老年人口比例高，家人平日在外工作，長者常獨守家園，沒有親人陪伴，昨天席開二十四桌，邀請一百七十戶團聚，餐後還分送月餅，傳達社會的關懷與愛心。
此外，三星鄉零售市場自治會等民間團體捐贈白米及罐頭等一百一十三份民生物資，公所已於九月五日起，陸續將物資轉送低收戶與弱勢家庭。
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