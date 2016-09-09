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〈北部〉7千顆文旦堆成 冬山大柚龜亮相

2016-09-09

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕時節剛過白露，冬山文旦陸續採摘，中山社區昨以七千顆柚子堆起柚龜，並進行點睛儀式，準備在週休柚子節中，讓民眾吃平安；中山社區表示，今年柚子雖然減產，但是愛心不減，提供兩百箱有機柚子義賣。

冬山柚子節十日、十一日在冬山鄉永光宮展開，耆老們一早就在永光宮前堆柚子，以稻桿當作骨架支撐，堆出烏龜形狀，三小時的功夫就堆出長四．二公尺、寬三．六公尺、高一公尺的吉祥柚龜，耆老們並為柚龜點睛。

中山社區發展協會理事長林長輝說，柚子節將在永光宮舉行柚龜祈福儀式，遊客只要擲出聖筊，就能帶回兩顆經過三山國王加持的平安柚，為了幫助柚農銷售，廿二名柚農的電話與名子都貼在柚子上，遊客覺得好吃還能直接打電話訂購。

200箱有機柚義賣

林長輝說，結合宜蘭聯合勸募基金會、福林慈善協會，將義賣冬山文旦，中山社區提供兩百箱經過有機認證的柚子，每箱十斤七百元，每賣出一箱就捐出兩百元，訂購請洽0928837000。

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  • 冬山鄉中山社區地方耆老為柚龜點睛。（記者簡惠茹攝）

    冬山鄉中山社區地方耆老為柚龜點睛。（記者簡惠茹攝）

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