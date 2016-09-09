〈北部〉《小檔案》回收禽畜糞 日處理200公噸

2016-09-09

預計興建的壯圍鄉有機廢棄物資源化中心示範場，占地約1.2公頃，每天預估可處理200公噸的有機廢棄物，占全縣有機廢棄物總產量12％，將以壯圍鄉有機廢棄物優先處理，興建案將以BOT方式吸引民間投資。

有機廢棄物資源化中心主要是處理縣內禽畜糞、廚餘及水生植體等，環保局計畫透過厭氧發酵技術處理廢棄物，採取密閉式或負壓的方式，讓廢棄物不會與空氣接觸而產生臭味。

厭氧發酵技術可以將有機廢棄物轉化為甲烷及無味的沼液、沼渣，甲烷可以用於發電，沼液、沼渣則可以供友善農作施肥使用。（記者林敬倫整理）