〈北部〉反豬糞尿回收廠 壯圍人堵環局長

2016-09-09

拒參加公聽會 場外拉抗議布條

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局規劃在壯圍污水處理廠旁，興建宜蘭首座有機廢棄物資源化中心（豬糞尿回收處理）示範場，環保局昨天召開公聽會，遭到近百壯圍鄉民抗議並拒絕參加，堅決反對豬糞尿回收廠設置，鄉民一度將環保局長圍住，要求給個交代。環保局長陳登欽保證，回收廠絕對乾淨無污染，希望鄉民與環保局對話，了解整個興建計畫。

環保局公聽會昨天上午十點在壯圍污水處理廠召開，一早就有近百名抗議鄉民聚集，會場掛起抗議布條，縣議員陳福山、壯圍鄉代會主席詹旺彬與鄉公所主任秘書沈清山等人，也到場關心誓言反抗到底；鄉民們拒絕進場參加公聽會，當環保局長陳登欽出現時，眾人一湧而上要他給個交代，一度發生推擠衝突，幸有員警在場維持秩序，衝突才未擴大。

鄉民：污水廠惡例 不會被騙第二次

鄉民們說，壯圍鄉已有一座污水處理廠，環保局未盡監督之責，污水廠因無法負荷大量污水，擅自將污水排入宜蘭河，污染環境與農田，現在又要再建豬糞尿回收處理廠，難道是將壯圍鄉民當成二等縣民嗎？嫌惡設施都設在壯圍，鄉民已經被騙一次，不會再被騙第二次。

陳福山指出，每逢大雨，污水處理廠就排放大量廢水，污染壯圍鄉農田，環保局還要黑箱作業，再建一座豬糞尿回收處理廠，鄉民絕對反對到底，環保局長要負完全責任。

環保局：惡臭污染 回收廠有必要

宜蘭縣一天有一千七百多噸的有機廢棄物，環保局預估，壯圍的回收處理廠每天可處理兩百噸有機廢料；局長陳登欽說，目前的畜牧產業只能於自家農地處理牲畜糞尿，造成環境污染惡臭，才會規劃回收廠的興建，壯圍這座是示範場，未來如果運作順利，縣內會再興建四到五座，以處理縣內的有機廢棄物。

陳登欽表示，計畫興建回收廠是用厭氧發酵處理模式，可以轉換成瓦斯發電，以及無污染的有機肥料，不會產生惡臭，要興建前絕對會與地方溝通，希望鄉民能夠參與公聽會了解計畫，與環保局建立對話機制。