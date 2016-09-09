〈北部〉身障中心慶中秋 看布袋戲吃小吃

2016-09-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕中秋節將屆，基隆市身心障礙福利服務中心昨天下午舉辦「中秋喜月慶團圓、掌中乾坤樂搖搖」活動，邀「基隆新天地掌中劇團」演出武松打虎布袋戲，並安排豆花、油蔥粿、披薩等小吃攤進駐，讓院生一飽口福，也重溫早年廟會賞月的熱鬧。

身障中心區長李蓮指出，今年秋節不辦烤肉大會，而是透過演出布袋戲，以及邀請中心周邊的小吃攤，回到早年廟會情景，也讓院生透過活動瞭解節慶意義。

院生們拿好食物、飲料各就各位，欣賞布袋戲的演出，歡笑聲不斷，表演結束後，院生也以合唱歌聲回報社會各界的溫暖支持，場面熱鬧溫馨。

社會處長吳挺峰代表致贈三萬元加菜金，OK、全家、全聯也共同發起愛心月餅募集活動，將募得的各式禮盒交由身障中心轉贈給身心障礙、失能老人、高風險家庭等弱勢族群。