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〈北部〉處理超額老師、工友 應一視同仁

2016-09-09

記者俞肇福／特稿

少子化衍生出減班問題，產生超額教師，財政、主計單位緊盯教育處要求處理，但是因為減班產生的超額工友，卻坐視不管，讓人質疑「一府兩制」；市府相關單位應該拿出解決魄力與決心，不應該「有的忙到翻，有的閒到慌」。

市府工友分為技工與一般工友，技工具備水電修繕功能，一般工友則多為打掃環境、送公文，工友薪資三萬多一點，技工不到四萬元；由於工友進用門檻低，不用考試，在過去年代，成為市長還選舉人情的最佳管道。

也因此，學校裡常流傳「校工、校工、校長伊阿公」，形容校工背景硬，校長根本管不動，碰到認真的校工，則像撿到寶；校長交接時，校工也成為移交事項之一，以免新校長不小心踩到地雷。

只是，五所學校缺五位工友，另外有三十二校超額五十二位工友，「一邊是人力吃緊、一邊是人力緊吃」，並不公平。

根據瞭解，超額校工不願動的原因不外是「新的學校太累了」、「離家太遠」，有的校工還放話，叫我調職我就退休。

市長林右昌入主市府以來，施政贏得市民高度肯定，盼望處理超額工友一事，也讓市民耳目一新。

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