〈北部〉工友劉國華全能 被稱「超人叔叔」
2016-09-09
〔記者俞肇福／基隆報導〕工友在大家眼中是個閒缺，但是信義國小工友劉國華勇於任事，換燈管、刷油漆、清水溝、整修課桌椅，最近還把校園後方空地區整理成開心農場，被師生稱為「超人叔叔」。
瑞芳高工畢業的劉國華，擁有包括電焊乙級證照、電匠執照等十張證照，九十九年到信義國小服務，個性開朗樂於助人，師生都知道東西壞了，先拿去給「超人叔叔」檢修，多數均能修復。
信義國小總務主任陳建豪說，「超人叔叔」是總務處的寶，很多東西經他修復，就不用再找廠商來維修，而且他從來不會擺架子；問他為何做得這麼快樂，他說把東西修好很有成就感。
最近，「超人叔叔」利用暑假把空地整理成開心農場，種植香草等景觀植物，開學後學生看到都嚇一跳，學校有個小小天地，可以在下課時欣賞，心情很輕鬆。
信義國小校長賴麗雯說，謝謝「超人叔叔」替學校做了這麼多事，劉國華靦腆的說，他只是做他該做的事。
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