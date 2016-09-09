〈北部〉全市超額工友52人 5校懸缺苦等

2016-09-09

〔記者俞肇福／基隆報導〕真的有夠扯！全市公立學校超額工友竟然高達五十二人，離譜的是，有五所學校工友缺額五人，其中，銘傳國中缺工友超過一年未補；教育處國教科長吳雨潔表示，將與主管工友的行政處庶務科研究處理。

銘傳國中 缺工友逾1年

基隆市教育處昨天召開「市屬公私立中小學校長暨公立幼兒園園長」會議，會議中討論銘傳國中工友缺額逾一年遲遲未補，一千四百多位學生的銘傳國中原有三位工友，一技工退休後，只剩二位工友忙翻天；但是，學生數九百人的百福國中，卻有六位工友（包含一位技工），超額四人未移撥。

百福國中 超額4人未移撥

主管工友的市府行政處庶務科科長江超華表示，工友分為技工（含駕駛）與普通工友兩種；針對銘傳國中工友懸缺逾一年未補，江超華表示，曾有工友自願登記調派銘傳國中，後來因為未具修水電技能，不符合需求，才會懸缺至今。

不願具名的資深校長表示，民國一○一年庶務科制定超額工友處理要點，有學校工友屆齡退休，市府依照辦法移撥工友遞補，該名遞補的工友馬上辦退休不幹了，因為新單位太累了；資深校長表示，學校因為減班產生超額教師，學校就要處理，市府也應該處理超額工友。

江超華表示，市府一○一年有制定「市府所屬機關學校超額工友處理要點」，工友移撥方式，採自願優先，無自願者或自願人數不足，超額比例高者優先處理，若兩校超額比例相同則抽籤決定，超額工友以年資淺者優先處理；市府去年因為工友退休減少支付六百多萬預算，今年則減少支付三百多萬，並非不處理超額工友。

教育處︰與庶務科研究處理

教育處國教科長吳雨潔表示，根據統計，今年度共有一○九位工友符合退休資格，如果都退休，超額將變成缺額六十六人，屆時將遇缺不補；至於，短期內超額工友部分，會在與庶務科研究如何處理。