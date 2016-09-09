〈北部〉苑裡殯葬所 遷址辦公

2016-09-09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮公所殯葬管理所辦公室設立在鎮公所內，與鎮立納骨堂青埔生命紀念館有一段距離，民眾申請相關業務時，業務人員往返送件耗時費力，公所決定將殯葬管理所辦公室遷往青埔生命紀念館。

苑裡鎮公所表示，由於之前青埔生命紀念館網路頻寬不足，要把整個殯葬管理所團隊遷到紀念館，處理業務會有困難，最近公所斥資約八十萬，擴充足夠的網路頻寬，讓殯葬所人員處理文件傳輸不會有問題。

鎮公所指出，近年來民眾觀念改變，申請購置納骨塔塔位盛行，且青埔紀念館每年都會舉辦法會，為讓業務更為統一，方便受理民眾申請案件，把殯葬管理所遷往青埔生命紀念館，讓服務「一條龍」。