〈北部〉造橋納骨塔 開放登記

2016-09-09

〔記者許展溢／造橋報導〕造橋鄉納骨塔十月啟用，鄉民要求提早選位電話不斷；鄉公所表示，納骨塔仍在等縣府核准，但可先提供登記，正式啟用後，再依抽籤方式選位。

造橋生命紀念園區位於造橋鄉平興村，可以遠眺有台灣富士山之稱的「加里山」；鄉長黃純德說，鄉立納骨塔於八十三年起，由當時的鄉長張炳源推動，歷經二十二年籌備、興建，因無中央補助，只能靠三任鄉長省吃儉用多年，自籌五千萬元經費，才興建落成。

黃純德表示，納骨塔已拿到完工證明，也取得使用許可執照，要等縣府正式會勘後核准，預計十月正式啟用，但鄉民迫不及待想把往生親屬骨灰移回造橋，許多申請塔位的電話湧入公所；但為符合相關程序、作業規範，只能先提供登記書，等到正式合法開放後，再依抽籤方式選位。

黃純德說，造橋鄉生命紀念園區親恩堂，共有六千個塔位，初期開放一樓一千八百個塔位，價格則依位置自四萬五千元至二十三萬元不等；其中，園區所在地的平興村民半價，其他鄉鎮民眾則以三倍計價，希望鄉親能夠好好利用這座好山好水的親恩堂。