〈北部〉反設離岸風電 竹南刺網漁民抗議

2016-09-09

〔記者許展溢／竹南報導〕上緯公司在竹南鎮外海興建離岸風力發電機組、測風塔，工程如火如荼。刺網漁民自救會約廿名成員，認為嚴重影響生計，昨天在竹南龍鳳漁港抗議，要求將已打好的基礎全部拆除，並控訴南龍區漁會罔顧漁民權益，只站在利益端；南龍區漁會理事長劉鐵麟說，會盡量溝通。

立委鍾孔炤昨天也到場了解，刺網漁民們逐一陳情，表達訴求，鍾孔炤說，漁民的意見都會帶回，再進一步了解。

上緯公司規劃「海洋竹南離岸式風力發電計畫」，預計在竹南近海離岸約一至五浬範圍設置卅二座風機及兩座測風塔，三年前通過環評，有兩百九十九名漁民已領九十三萬元補償費，已開始施工。

但有廿六名刺網漁民拒領補償費，只求捕魚，組刺網漁民自救會抗議。會長楊發成說，離岸風力發電機組，對刺網漁業漁民影響最大，卻和多年沒在捕魚或觀光海釣漁船，分配同樣金額的補償金，很不公平。

部分刺網漁民更斥責，當初業者與南龍區漁會九人小組協商，達成三億四千萬元補償共識，實際只發放三億五百萬元，剩下三千五百萬元下落不明，根本「黑箱作業」。

劉鐵麟表示，上緯現在能施工，是當初約有三百艘船代表出席，一起開會記名投票決議，達三分之二共識同意開發，至於三千五百萬元則是行政費用，強調跟補償金無關，對於漁民異議，漁會會盡量溝通協調。