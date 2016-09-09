〈北部〉糗！苗縣府金路獎加身 121縣道坍3月未修

2016-09-09

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕尷尬！縣府日前獲得交通部金路獎評比「路況養護」、「橋梁維護」兩項績優獎，開心宣傳；但苑裡鎮民反映，一二一縣道水坡里路段路基崩壞三個多月，一直沒有修復，加上道路蜿蜒，夜間照明不佳，一旦要會車也讓人憂心。

流標3次 縣府擬擴大工程規模

縣府工務處養護科表示，這項道路修復計畫工程，已獲四百八十萬元補助，不過三次上網招標，都沒有廠商投標，導致流標。目前正與工程顧問公司重新規劃，更改設計，將擋土牆從原Ｌ型改為整片式，並擴大工程規模，預計需調高經費至五百七十萬元，希望促進廠商投標意願。

工務處養護科指出，一二一縣道水坡里路段地基流失，為五月連續降雨造成，當時接獲通報後，就立即以鋼板加強邊坡等，避免損害繼續擴大。目前於外側以紐澤西護欄防護，提供內側車道單線雙向通行，因內側車道水溝加蓋，總寬度達到七米，小型車會車時，小心駕駛應該沒問題。

地方人士指出，縣府獲得金路獎「路況養護」績優後，在臉書「苗栗縣1999服務讚」等縣府資訊平台宣傳，然而一二一縣道損壞三個月，卻遲未修復，讓人覺得相當諷刺。

鎮民認為，工程會屢屢流標，可能與縣府財政狀況有關，加入融資平台還要扣四％，使得廠商卻步，只希望縣府能儘快解決問題。