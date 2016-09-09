〈北部〉大湖農會總幹事 遭假處分停職
人事風波迭起
〔記者蔡政珉／大湖報導〕大湖區農會人事風波迭起，總幹事徐欽志二月間提辭呈，後於六月間聲明無效，接著又有理事把他的辭呈遞交給農會會務股，引起爭議；農會七月間又召開會員代表大會罷免理事長吳東衡，因出席人數未達門檻並未通過。不料，徐欽志於八月卅一日接獲法院假處分及執行命令，被要求暫停總幹事的職務。徐認為假處分裁定有待商榷，已於五日提出抗告。
徐欽志已提抗告
徐欽志表示，農會會務運作正常，但他突然接獲假處分和強制執行命令的裁定，他和許多農會同仁都相當錯愕，認為法院並未讓他本人說明狀況，也沒有詢問主管機關農業處意見，影響他權益甚鉅；且吳東衡遞交的聲請狀並未使用大湖地區農會關防（大印），究竟聲請人是大湖地區農會？還是吳東衡本人意志？需要釐清。
吳東衡表示，雖然徐欽志曾表明辭呈作廢，但未向聘任總幹事的理事會說明，理事會於七月一日召開臨時理事會，同意徐欽志辭職，並要求徐欽志在七月五日交接職務。由於徐未交接職務，他向法院提出假處分，八月一日法院假處分已裁定停止徐執行總幹事職務，徐仍不交接，他再度聲請強制執行。
農業處︰尊重法院裁定
對於吳東衡所說召開臨時理事會，同意徐欽志辭職一事，縣府農業處強調，大湖地區農會因人事問題，一直未依法召開定期會，「連定期會都沒開，何來開臨時會必要？」理事會報備要召開臨時會時，農業處已回覆沒有召開的理由，「做出的決議當然也是無效。」
農業處表示，針對假處分一事，農業處事前並不知情，認為既然此案已經進入司法程序，徐欽志也已提出抗告，日後是否能夠回復職務，農業處尊重法院裁定。農業處身為督導機關，若總幹事一直出缺，應該先由秘書逐級代理，穩定會務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
宋配辰目標 拚上國立或國外大學今年國中會考考出5A10+學科滿分成績的宋配辰，沒有選擇新竹高中或實驗中學，反而就讀私立光復中學普通班的國立大…
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 基本工資調高五％ 勞團：落後韓國太多
- 京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑
- 深耕二線城市 太子建設推案熱銷
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 醉妹搭小黃 醒來內褲在包包
- 動力火車顏家父女同台飆歌
- 《贈票》 娜塔莉自編自導自演 「故事」籌備10年
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 刪退休公教三節慰問金 國庫年省8.7億
- 重機雙載橫越中橫 落石砸死夫
- 她的生命最後清單 帕運後安樂死
- 名導對決 曹瑞原鄭文堂搶導演獎
- 墨西哥財長下台 川普害的！
- 《工藝新學 超越之道》超級牛仔褲
- 自由廣場》正期軍校Ａ君
- 冷眼集》對馮明珠拿出辦法
- 江宏傑娶福原愛 台日桌球「絕配」
- 退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席
- 《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
- iPhone 7拉貨 宸鴻、業成、玉晶光營收大增
- 台灣隊女力當家 帕運林資惠掌旗
- 悲慘女看護 連遇3匹狼
- 《金鐘入圍》楊謹華3度搶戲后 一把青同室操戈連俞涵
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- 《切換風格 瞬間騷包》有時這樣、有時那樣，以對比色彩製造驚喜！
- 證券行情表、證券表格
- 卡地亞紐約旗艦店 百年地標風華再現─經4年修復盛大開幕 珍珠項鍊致敬專賣店傳奇故事
- 廣島優勝 經濟效益估破百億
- 《熟男，後背！》美式 功能設計平衡
- 犀牛有禮 送進鋒哥心坎裡
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 自由廣場》觀光時代來了 台灣準備好了嗎？
- 柯佳嬿影展點名 最哈變態教師
- 性侵繼女偷拍 不從就PO網
- 歐巴馬警告中國 不得無視南海仲裁
- 40億校產捐國家 緬懷勤益科大創辦人紀錄片有洋蔥
- 《搖滾騷包》黑色浪漫
標題：〈北部〉大湖農會總幹事 遭假處分停職
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email