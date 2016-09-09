〈北部〉大湖農會總幹事 遭假處分停職

2016-09-09

人事風波迭起

〔記者蔡政珉／大湖報導〕大湖區農會人事風波迭起，總幹事徐欽志二月間提辭呈，後於六月間聲明無效，接著又有理事把他的辭呈遞交給農會會務股，引起爭議；農會七月間又召開會員代表大會罷免理事長吳東衡，因出席人數未達門檻並未通過。不料，徐欽志於八月卅一日接獲法院假處分及執行命令，被要求暫停總幹事的職務。徐認為假處分裁定有待商榷，已於五日提出抗告。

徐欽志已提抗告

徐欽志表示，農會會務運作正常，但他突然接獲假處分和強制執行命令的裁定，他和許多農會同仁都相當錯愕，認為法院並未讓他本人說明狀況，也沒有詢問主管機關農業處意見，影響他權益甚鉅；且吳東衡遞交的聲請狀並未使用大湖地區農會關防（大印），究竟聲請人是大湖地區農會？還是吳東衡本人意志？需要釐清。

吳東衡表示，雖然徐欽志曾表明辭呈作廢，但未向聘任總幹事的理事會說明，理事會於七月一日召開臨時理事會，同意徐欽志辭職，並要求徐欽志在七月五日交接職務。由於徐未交接職務，他向法院提出假處分，八月一日法院假處分已裁定停止徐執行總幹事職務，徐仍不交接，他再度聲請強制執行。

農業處︰尊重法院裁定

對於吳東衡所說召開臨時理事會，同意徐欽志辭職一事，縣府農業處強調，大湖地區農會因人事問題，一直未依法召開定期會，「連定期會都沒開，何來開臨時會必要？」理事會報備要召開臨時會時，農業處已回覆沒有召開的理由，「做出的決議當然也是無效。」

農業處表示，針對假處分一事，農業處事前並不知情，認為既然此案已經進入司法程序，徐欽志也已提出抗告，日後是否能夠回復職務，農業處尊重法院裁定。農業處身為督導機關，若總幹事一直出缺，應該先由秘書逐級代理，穩定會務。