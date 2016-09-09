〈北部〉捨實中、竹中 會考滿分選讀光復

2016-09-09

宋配辰目標 拚上國立或國外大學

〔記者洪美秀／竹市報導〕今年國中會考考出5A10+學科滿分成績的宋配辰，沒有選擇新竹高中或實驗中學，反而就讀私立光復中學普通班的國立大學保證班，可領到三十萬元獎學金，每學期成績排名前五％，可再領兩萬元。配辰說，光復中學提供自學及雲端學習課程，讓他能妥善安排時間，未來以國立大學電機、電子系或國外大學的目標努力。

宋配辰國中就讀新竹市育賢國中，父母經營安親班與補習班，讓他從國中就能適應雲端視訊學習，功課從來沒讓父母操心，會考也考出滿分。

除了獎學金 相中學習資源、環境

原本沒想過就讀私立高中的宋配辰說，喜歡數理，也喜歡動手操作，對電機、電子零件尤其有興趣，抱著聽一聽的想法參加光復普通班課程說明，卻發現學習資源、環境和教學方式很適合他，決定就讀。

光復中學中學部主任梁正哲說，普通科從學術學程恢復轉型後，學術傾向更明確，在保證班制度及高額獎學金加持下，今年免試名額已額滿，續招更後補到七十名。

此外，光復中學推動「十年繁星制」，讓高中生能順利進入理想的大學就讀，今年會考5A就讀光復普通科的學生就有四名，除了可獲三年共三十萬元獎學金，每學期成績在前五％，都可再獲得兩萬元獎學金。