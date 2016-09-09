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〈北部〉竹市特教30年 資優、資源班並重

2016-09-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市光華國中推動特殊教育三十年，不論是輔導資優生的數理資優班，還是協助身心障礙學生的資源班，都能提供不同的資源與環境。市長林智堅昨天到光華國中與資優學生一起製作「七彩霓虹燈」，也和資源班學生打樂樂棒球，他說，市府投入的各項教育資源與經費是最高的，希望每個孩子都能快樂學習。

林智堅說，市府今年投入的教育經費超過三十％，特教預算更佔教育總預算六．○九％，遠高於特殊教育法的五％規定，期盼透過特教培養與訓練，為孩子的未來發展挖掘更多可能。

他說，美國明星湯姆克魯斯是閱讀障礙者，奧運金牌泳將菲爾普斯則是過動兒，他們都在學校專業輔導與家人耐心陪伴下發揮長才，藉由特殊教育，可讓孩子得到好的照顧，適才適所。

林智堅昨天也與資源班「慢飛天使」一起玩樂樂棒球，接著拜訪資優班，在學生解說下，運用「密度」原理完成彩虹試管「七彩霓虹燈」化學實驗。

教育處說，除了基本的特殊教育服務，市府也運用公益彩券盈餘基金開辦課後照顧服務專班，服務身心障礙學生的生活照顧，包括家庭作業寫作、團康與體能活動，竹市國中、小身心障礙學生都可自由參加，適性輔導，讓孩子獲得照護。

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  • 新竹市府推動特殊教育今年30年，市長林智堅到光華國中，與資優班學生進行七彩霓虹燈的製作，也對學生的投入與解說印象深刻。（記者洪美秀攝）

    新竹市府推動特殊教育今年30年，市長林智堅到光華國中，與資優班學生進行七彩霓虹燈的製作，也對學生的投入與解說印象深刻。（記者洪美秀攝）

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