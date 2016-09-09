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〈北部〉CPR小尖兵 竹市推國二生認證

2016-09-09

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局推廣全民CPR急救技能，鎖定轄內公私立國中二年級學生規劃CPR認證，昨天在建華國中舉辦急救教學影片宣傳暨首場學習認證活動，市長林智堅也到場與學生一起學CPR，同時感謝影片男、女主角孫陽和許珊綺透過精湛演技，寓教於樂。

林智堅說，消防局規劃國中生學習CPR認證，希望提升學生緊急應變能力及急救技能，還特別製作《民眾版急救教學影片》，以「密室過關」任務方式呈現，讓市民輕鬆吸收到正確急救知識。

消防局說，轄內每年向一一九求援的緊急救護案件約有一萬六千件，送醫人數約一萬四千人。去年OHCA（到院前心肺功能停止）案件共有三百二十一件，CPR成功救活七十一人，救活率為二十二．一二％；而今年截至八月，OHCA案件有二百四十五件，成功救活七十二人，救活率提升至二十九．三八％。

消防局說，每年都會教導國小四年級學童使用防護罩，其中就有CPR訓練項目，但長期觀察發現，小學生操作CPR，常因力道不足造成效果不佳，因此學習年齡提升國二學生，本學年在二十所國舉辦三十場次課程，預計有五千兩百三十三名學生參與，未來也會持續舉辦理全民CPR推廣活動，讓這項急救技術更加普及。

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  • 新竹市消防局針對轄內公私立國中二年級學生規劃CPR認證，昨天在建華國中辦理急救教學影片宣傳暨首場學習認證活動。（記者王駿杰翻攝）

    新竹市消防局針對轄內公私立國中二年級學生規劃CPR認證，昨天在建華國中辦理急救教學影片宣傳暨首場學習認證活動。（記者王駿杰翻攝）

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