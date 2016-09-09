〈北部〉竹北東區「沒傳統市場」 農民直銷站補位

2016-09-09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕人口稠密的新竹縣竹北市東區缺乏傳統市場，繼新瓦屋成立農民直銷站，竹北市農會也因應需求，特地清出嘉興路上六家辦事處後方倉庫，改造成為六家農民直銷站，展售新鮮蔬果、各鄉鎮農特產品，價格親民，場地明亮舒適，昨天一開幕就吸引許多菜籃族光顧。

竹北市農會推廣部主任黃正鐘說，六家農民直銷站空間雖有限，供應本地新鮮蔬果，也展售各鄉鎮農特產品及常見的各式食品；在地蔬果及加工品必須通過農會審核，才能上架展售，農會人員也會不定時到農地抽查，考核實地栽種情況。

直銷站販售全國冠軍米「竹北香米」、竹北炊粉、金寶瓜麵等在地加工食品，還有多樣有機農產品及人氣手工食品，例如家政班媽媽鍾瑞珠自製的手工饅頭、包子，採用老麵皮，並使用桃園三號地瓜或關西仙草做成，餡料有十多種口味，相當熱賣。

竹北市民經常反映，鐵路以東的東區缺乏傳統市場，縣農會在新瓦屋成立農民直銷站，加上十三好市集，方便居民採購在地農特產品，頗受好評。

而竹北市農會除了在本部經營新農民市場，更進一步在六家辦事處倉庫成立農民直銷站，昨天歡慶開張，買一千元以上贈購物袋，還準備玄米冰淇淋、名米飯配爌肉、客家美食（米齊）粑招待來客，農糧署北區分署署長蔡麗琴、縣府農業處長邱世昌等人也到場大力推銷。

邱世昌說，新竹縣現在有新埔、北埔、關西、竹北、寶山等五處新農民市場，加上竹北新瓦屋和六家兩處農民直銷站，歡迎鄉親共同支持地產地銷，買得安全又安心。