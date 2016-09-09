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〈北部〉地景藝術節 週日千人築石滬

2016-09-09

文化局規劃玩地景系列活動

〔記者李容萍／新屋報導〕為期十七天的「桃園地景藝術節」今起展開，市府文化局規劃「玩地景」系列活動，推出「千人築石滬」、「空襲路跑」、「牽罟撒網捕魚去」等主題，即日起在活動官網線上報名，各場次名額有限、額滿截止。

新屋石滬保存由在地的「新屋區愛鄉協會」發起，協會理事長李仁富十一日在觀海亭辦理「千人築石滬」活動，希望吸引更多人參與新屋石滬的復育工作，傳承無形的文化資產。

李仁富說，石滬是早期漁民的捕魚方式，利用海岸既有的卵石堆疊成一條長長的堤岸，阻斷漲潮靠岸覓食或洄游的魚群退路，將魚群困在堤岸內捕捉，原本團隊已經築了約一百公分高的石滬，但因為只是配合潮汐施作、尚未築成可抵抗海水沖擊力的圓拱形，已被海浪打掉一大半。

「玩地景」系列活動還有「帶我走」、「海闊天空」、「海底撈針」、「懷舊牽罟飯」、「大地腳印」等，民眾可到活動官網報名。

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  • 新屋區愛鄉協會11日配合桃園地景藝術節辦理「千人築石滬」活動。（記者李容萍攝）

    新屋區愛鄉協會11日配合桃園地景藝術節辦理「千人築石滬」活動。（記者李容萍攝）

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