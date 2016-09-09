〈北部〉鼓勵多填志願 國中會考桃連區微調計分
第16至30個志願選填 調整得1分
〔記者邱奕統／桃園報導〕明年的國中教育會考預定五月二十、二十一日登場，市府教育局長高安邦昨到市議會專案報告表示，考量今年八一○名落榜生大都是志願選填太少，因此明年「桃連區」在志願序選填部分，第十六個至三十個志願將從現行的不計分調整為得一分，並刪除比序中，教育會考單科分數項目。
刪除比序中會考單科分數項目
志願序在比序項目積分中屬於適性輔導，教育局以分數作為誘因，鼓勵學生多填志願卻引來爭議。市議員黃婉如、舒翠玲指出，八一○位學生未獲錄取，但各校卻有九五四個缺額，這凸顯不是沒有學校念，而是學生沒興趣，志願才填得少，教育局不去探究根本原因，企圖以分數作為誘因，根本是本末倒置。
議員批教育局 忽略適性輔導
市議員萬美玲、葉明月說，十二年國教最大的意義就是鼓勵學生適性發展，若學生的興趣被激發，怎會填不滿志願？教育局不檢討適性輔導成效，反以加分作誘因，這是貪圖捷徑；市議員謝彰文說，教育局口口聲聲說升學不是唯一管道，卻以分數引誘學生多填志願，企圖粉飾未錄取的真相，反而讓學習成就低的學生被忽略。
教局：盼學生有校可念 多填志願
高安邦說，這八一○位學生中，有六八五人的志願只填十五個，只要再多填幾個志願就有學校可念，為了鼓勵學生多填志願，才修正第十六個至三十個志願將從現行的不計分調整為得一分，今年免試前三志願就錄取者占八十七．二八％，適性輔導仍發揮效果。
十二年國教分成適性輔導、多元學習與會考，志願序選填是適性輔導之一，分數上限十五分，在選填上，一個志願序可填三個志願，第一志願序可獲十五分，往後每個志願序扣三分，十六志願以後不計分。
若學生進入超額比序，現行將依序比較總積分、低收入戶資格、適性輔導積分、多元學習積分、會考積分、志願序、會考單科分數、會考成績總點數、會考單科成績標示等九項，若還是無法鑑別就增額錄取，明年將刪除會考單科分數這一項。
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標題：〈北部〉鼓勵多填志願 國中會考桃連區微調計分
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