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〈北部〉《亞洲．矽谷》政院拍板 桃園設創新研發基地

2016-09-09

基地面積仍待討論

〔記者李欣芳、陳昀、邱奕統／綜合報導〕行政院院會昨通過「亞洲．矽谷推動方案」，以推動物聯網產業創新研發、強化創新創業生態系為兩大主軸，擬推動一百家企業在台設置創新研發中心，盼吸引至少兩家的國際級企業來台投資，讓台灣的物聯網成為兆元產業；國發會副主委龔明鑫表示，有別於原先規劃在桃園蓋大型硬體園區，「亞洲．矽谷」將在桃園設立創新研發基地，但基地的面積仍待討論。

龔明鑫指出，「亞洲．矽谷推動方案」主要內容是鏈結亞洲、連結矽谷、創新台灣，推動的四大策略包括體現矽谷精神、強化鏈結亞洲、健全創新創業生態系；連結矽谷等國際研發能量建立創新研發基地；軟硬互補，提升軟實力建構物聯網的完整供應鏈；網實群聚，提供創新創業與智慧化多元示範場域。

據了解，行政院力推五大創新產業拚經濟，要帶動台灣經濟的轉型與升級，一度引發爭論的亞洲矽谷推動方案，經閣揆林全親自與新創圈溝通後終於化解疑慮，完成整合。

連結矽谷 不複製矽谷

行政院重新定義後，命名為「亞洲．矽谷推動方案」，龔明鑫說，經過準行政院政務委員唐鳳的建議，「亞洲．矽谷」計畫不是在台灣複製矽谷，而是鏈結亞洲、連結矽谷、創新台灣，以免外界誤解。

「亞洲．矽谷」計畫執行與推動期程是一○五到一一二年，明年已編列一一三億元，期盼讓台灣搶進下一世代的未來產業，成為亞太青年創新與創業發展基地和連結矽谷等全球知名科技的核心聚落。

龔明鑫指出，「亞洲．矽谷」計畫設定量化目標，包括二○二五年讓物聯網經濟商機占全球規模，由二○一五年的三．八％提升至五％，促成一百家新創事業在台灣設立研發中心和培育成立三家台灣國際級系統整合公司等。

對此，市長鄭文燦表示，將以創新為核心，鬆綁制度、人才及法規，並以ICT產業（資訊與通信科技）為基礎發展IoT（趨勢物聯網），市府將成立專案辦公室與相關部會對接，讓桃園市參與的近二十項子計畫都能落實。

他說，「亞洲．矽谷」計畫著重創新人才與技術的引進，而非園區的開發，要連結許多創新領域，例如工業四．○、大數據、智慧電網、智慧交通、智慧醫療等，都是電子產業很重要的出路，現在必須著重與創新圈的對話，包括與大學、研究機構及第一線的ICT廠商等，與產業呼應並整合軟硬體。

他表示，「亞洲．矽谷」計畫可給年輕人更多的創業機會，創新業者發展成熟後，創投或天使基金也會進場協助，這是台灣產業發展契機，也是桃園轉型機會，成為台灣發展的火車頭。

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