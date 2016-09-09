〈中部〉黑吃黑？ 搶劫爆打藥頭 謊稱警察辦案

2016-09-09

〔記者黃淑莉／台西報導〕黑吃黑？巫、林兩名男子疑與另一名林姓男子串通，假借要談毒品糾紛約出連姓男子，再持槍、球棒「爆打」連男並搶走皮包；兩嫌打人時，有村民上前關切，林竟辯稱「警察在辦案」，台西分局逮捕兩嫌，訊後移送雲林地檢署偵辦，並積極緝捕在逃另一名林姓男子到案。

台西警方5日接獲報案，指麥寮興華村發生搶劫，還有人被打傷、頭破血流。分局組成專案小組，調閱監視器，發現被害人是轄內列管治安人口連男（有多項毒品前科），被搶後自行就醫；另鎖定林嫌（有毒品、詐欺、搶奪、槍砲等前科，現因案被通緝中）及巫嫌（有毒品前科）等兩人涉嫌重大。

連男於警訊時指出，當天接到林男電話，表示要處理毒品糾紛，他依約到麥寮興華村，才剛下車，就有兩名男子一人持手槍、一人持球棒上前，二話不說搶走他的皮包，還對他拳打腳踢；兩人手段凶殘，球棒被打到斷成兩截。

警方6日持拘票到台中潭子拘提巫嫌到案，並在巫嫌車上查扣海洛因、安非他命及2把開山刀；林男自知被通緝，出入十分小心，專案小組掌握其行蹤，順利逮捕林嫌。