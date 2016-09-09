〈中部〉就是愛懸壺濟世 毒蟲扮醫師看診
2016-09-09
賺比較多！幫病患熬製湯藥
〔記者楊政郡／台中報導〕64歲謝啟鴻沒有醫師資格，卻喜歡「濟世救人」！95年間起，在台中逢甲大學、水湳機場及苗栗等地為病患把脈看診，每次收費200元，開立處方箋但沒有賣藥。98年4月，他因毒品案入監，100年4月假釋出獄，又繼續為病患看診，這次還幫病患熬製湯藥；台中地院法官依違反醫師法及藥事法，判處10月徒刑。
判決書指出，謝啟鴻在88年間因吸毒案入監觀察、勒戒，93年再因吸毒入監；95年間，他就在台中市逢甲大學附近民宅、台中市水湳機場附近民宅及苗栗地區某民宅「懸壺濟世」，為上門求診民眾進行把脈、開立處方箋，每次收費200元。
研究成分？罪證明確判10月
而在98年4月，謝啟鴻又因毒品案入監，這次到100年4月才假釋出獄。出獄後不久，同年10月，他又在西屯區某民宅為民眾把脈看診、開立處方箋，這次還與北屯區某蔘藥行合作，向該蔘藥行購買藥材後，委託其熬製成湯藥，再出售給病患，這樣賺得比較多。
103年，檢警上門搜索，還查獲安毒（此部分已另案判6月徒刑）；謝某坦承吸毒，但辯稱是自己在家研究成分。法官認為罪證明確，其違反醫師法及藥事法部分，判處10月徒刑。
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