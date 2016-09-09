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名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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〈中部〉中秋送暖 企業捐家扶300盒蛋塔

2016-09-09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中秋節快到了，水舞事業機構八日捐贈三百盒蛋塔給南台中家扶中心受扶助的家庭；另外，家扶台中發展學園的慢飛天使也在愛心企業安聯人壽瀚鼎通訊處同仁陪同下搭乘大型復康巴士，走出戶外到台中市科博館半日遊，提早過中秋。

南台中家扶中心服務一千多戶的弱勢家庭，很多愛心企業及團體都會在中秋節前贈送月餅及文旦給南台中家扶中心，讓這些弱勢家庭也能有文旦、月餅可過節。

水舞事業機構從四年前，就贈送自己所生產的蛋塔，每一次約三百至五百盒，今年中秋節，仍不忘關懷弱勢，持續贈送三百盒給南台中家扶中心。

主任洪健胤昨天帶著六戶受扶助的家庭前往參與，小朋友看到蛋塔，都覺得外形很漂亮，吃到嘴裡後，直呼「真好吃」，洪健胤感謝水舞事業機構，每年都不會忘記弱勢。

由於也有其他企業會贈送月餅及文旦，洪健胤表示，會混合送給受扶助家庭。

另外，安聯人壽瀚鼎通訊處也在昨天陪同家扶台中發展學園的慢飛天使，搭乘大型復康巴士，前往科博館進行半日遊。

過去安聯人壽瀚鼎通訊處都會到學園與慢飛天使在室內過中秋，今年是第三年，但安聯人壽挑戰將活動辦在戶外，希望透過半天的一對一陪伴，讓同仁實際體會照顧慢飛兒的辛苦，也因為特殊兒童的需求，讓大家體認到友善環境的重要。

昨天共有一百六十人參與活動非常熱鬧，現場也由處經理陳雅華代表捐贈善款及愛心發票，希望在中秋節前夕給予慢飛天使不同以往的團圓樂趣，也讓員工們身體力行送愛弱勢。

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標題：〈中部〉中秋送暖 企業捐家扶300盒蛋塔


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