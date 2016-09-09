〈中部〉全市運開幕 逾八千選手競技

2016-09-09

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市第六屆全市運動大會昨日開幕！現場八千名選手齊聚豐原體育場，將力拚各項競賽冠軍。市長林佳龍昨日主持開幕儀式時表示，中市將籌備成立「運動健康局」並興建各項運動場館，期許將台中打造成運動城市。

昨日上午全市運開幕，教育局長彭富源及多位局處首長，以及市議員翁美春、陳本添等人也到場觀禮，一起為選手加油打氣。

市長林佳龍表示，台中是非常陽光、有活力的城市，他要打造台中成為運動城市，除了硬體建設外，還要發揮軟實力，以市民做為城市的主人，鼓勵市民運動，讓生活及身心靈都能均衡發展。

他表示，台中市將成立「運動健康局」，將有更多人力與經費推動。台中今年也舉辦許多運動賽事，除市府運動會及本次全市運動會外，年底將舉辦全國全民運動會，以及三年後的「二○一九東亞青年運動會」。

林佳龍說，台中也積極推動各項運動場館，包括奧運比賽規格的六大國民運動中心，並將洲際棒球場發展成為棒球運動休閒園區，也獲得世界棒球總會唯一認可的「棒球之都」。他也爭取教育部國家選手訓練中心在台中設立中部訓練基地，未來更發展成為中部體育運動園區，透過中彰投苗區域聯合治理，提升中台灣整體運動環境，同時結合國立台灣體育運動大學，未來可以共同舉辦各項運動賽事。

教育局表示，全市運是台中最盛大的一場賽會，今年共八千四百名選手、隊職員參加，共同角逐包括田徑、游泳、自由車等廿五項競賽項目，歡迎市民到場為選手加油打氣。