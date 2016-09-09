〈中部〉藍營質疑林佳龍違法助選 選委會否認
〔記者張菁雅／台中報導〕彰化縣田尾鄉長、花蓮市長補選已分別在七、八月完成，台中市議會國民黨團八日召開記者會，抨擊市長林佳龍當時兼任台中市選委會主委，卻幫民進黨候選人站台，明顯違反「公職人員選舉罷免法」，要求選委會徹查重罰；台中市選委會則表示，這是主委「職務管轄外」的行為，無違法問題。
指林七八月赴田尾、花蓮站台違選罷法
國民黨團書記長楊正中指出，根據選罷法第四十五條規定，各級選委會的選務人員於選舉公告發布後不得有助選行為；同法第一一○條，若違反上述規定將處十萬至一百萬元。國民黨團接獲檢舉，林佳龍於今年三月八日至八月十日間擔任台中選委會主委，卻在七月廿二日到田尾鄉陪民進黨候選人陳孟杰掃街，八月七日也到花蓮市為民進黨候選人張美慧站台，明顯違法。
選委會：職務管轄外行為 無違法問題
議員李中、黃馨慧、陳政顯也說，林佳龍知法犯法，視法律如無物，會如此「靠勢」，因為台中市歸他管，選委會能奈他何，如果台中市選委會不依法開罰，國民黨團將北上中選會檢舉。
台中市選委會總幹事盧政遠對此表示，林佳龍在今年七月十三日已表達辭去選委會主委的意願，該會隨即向中選會進行公文核備作業，故應以七月十三日為不擔任主委的日期，後續僅為公文核備程序。至於林佳龍在彰化、花蓮等縣市的助選，屬主委「職務管轄外」的行為，無違法問題。
市府新聞局長卓冠廷也表示，林佳龍在擔任選委會主委期間，從未以職權輔選或影響台中選舉，由於他是民進黨員，更是民進黨中常委，利用休假替其他縣市同黨候選人助選，不但符合政黨政治精神，也沒有違反「行政中立法」，希望外界不要無限上綱。
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