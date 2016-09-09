〈中部〉《全國首創》校園巡迴電動公車 東海大學啟用
天天行駛 接駁學生也載送遊客
〔記者蔡淑媛／台中報導〕東海大學成立全國第一個校園巡迴電動公車，昨天正式啟用，被譽為最美麗的公車路線，不但接駁學生往來校園館舍，也載送遊客巡迴校內路思義教堂、東海湖等知名景點，平日有上百班次，天天行駛，幾乎全年無休，並將建置太陽能板充電站，落實綠能交通。
綠能交通從校園做起，東海大學校地一百三十四公頃，幅員廣大，為全國單一校區面積前三大、私校第一大，而且有八成是綠地，有一萬七千名學生，長期推動綠色永續校園，今年進一步將巡迴校園公車換成電動巴士，取代傳統柴油巴士，並新增旅遊熱點。
車資學生每次五元、遊客十元
昨天東大校長王茂駿在啟動儀式後帶領業者與賓客坐上電動公車一起巡迴校園，校舍、綠蔭優美，不少人讚嘆是最美麗的公車路線。
東大租賃三輛電動公車巡迴校園，天天發車，平日每天早晨六點三十分行駛至晚間十點三十分，每十到十五分鐘發車，有上百車次，國定例假日及寒暑假也照開，早上八點行駛至晚間七點三十分，大約每半小時發車，每日有五十個車次，行經主要校舍和路思義教堂、東海湖，並增加遊客喜歡的熱點乳品小棧，服務每天五千人次的遊客，學生每次搭乘車資五元、遊客十元，未來將視情況調整。
綠能交通 將建置太陽能板充電站
王茂駿表示，校方耗資上千萬推出校園巡迴電動公車，除了方便接駁學生和服務遊客，也推動節能減碳和低碳校園，並將產學合作，發展電動車技術，建置太陽能板電動公車充電站。
唐榮車輛董事長何義純指出，電動公車是世界趨勢，校園則是重要的示範重點，讓公共運輸更環保，電動公車僅約三十分貝，比傳統柴油公車八十分貝以上安靜許多，而且零廢氣。
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標題：〈中部〉《全國首創》校園巡迴電動公車 東海大學啟用
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