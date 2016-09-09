| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉埔榮就醫接駁專車 開進國姓

2016-09-09

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕繞進國姓鄉聚落載客的客運班車少，國姓鄉民赴台中榮總埔里分院看病深感不便，昨日埔榮就醫接駁專車終於通車啟用，將先試辦三個月再檢討，每週一、三、五上午六時半開車，返程十一時從埔榮開車回國姓鄉。

昨日啟用通車儀式在鄉公所廣場舉行，鄉長丘埔生、埔榮分院長葛光中及地方民代，都上車體驗一下搭就醫接駁專車的滋味。

該部廿一人座的中型巴士，是由玉清宮良顯堂捐贈，從國姓鄉福龜村長壽派出所發車，繞進國姓驛站、萊爾富、龜溝中油、柑林車站和公所、護國宮等多個村落。

七時十分從北港村的農會調頭，再經多個聚落後，到埔里鎮上國六愛蘭交流道，再從國六終點站下匝道，直達台中榮總埔里分院，返程的路線也相同。

埔里分院長葛光中表示，接駁車會隨招隨停，上車時會發放號碼牌，除清點乘車人數，也列為優先看診的號碼，讓搭乘的鄉民能順利在十一時前看完診拿到藥，並搭上該接駁專車回家。

廣告
  • 國姓鄉長丘埔生等人，也上車體驗搭乘就醫接駁專車。（記者陳鳳麗攝）

    國姓鄉長丘埔生等人，也上車體驗搭乘就醫接駁專車。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
藍營質疑林佳龍違法助選 選委會否認

彰化縣田尾鄉長、花蓮市長補選已分別在七、八月完成，台中市議會國民黨團八日召開記者會，抨擊市長林佳龍當時兼任台中市選委會主委，卻幫民進黨候選人站台，明顯違反「公職人員選舉罷免法」，要求選委會徹查重罰；台…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈中部〉埔榮就醫接駁專車 開進國姓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.