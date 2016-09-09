〈中部〉埔榮就醫接駁專車 開進國姓

2016-09-09

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕繞進國姓鄉聚落載客的客運班車少，國姓鄉民赴台中榮總埔里分院看病深感不便，昨日埔榮就醫接駁專車終於通車啟用，將先試辦三個月再檢討，每週一、三、五上午六時半開車，返程十一時從埔榮開車回國姓鄉。

昨日啟用通車儀式在鄉公所廣場舉行，鄉長丘埔生、埔榮分院長葛光中及地方民代，都上車體驗一下搭就醫接駁專車的滋味。

該部廿一人座的中型巴士，是由玉清宮良顯堂捐贈，從國姓鄉福龜村長壽派出所發車，繞進國姓驛站、萊爾富、龜溝中油、柑林車站和公所、護國宮等多個村落。

七時十分從北港村的農會調頭，再經多個聚落後，到埔里鎮上國六愛蘭交流道，再從國六終點站下匝道，直達台中榮總埔里分院，返程的路線也相同。

埔里分院長葛光中表示，接駁車會隨招隨停，上車時會發放號碼牌，除清點乘車人數，也列為優先看診的號碼，讓搭乘的鄉民能順利在十一時前看完診拿到藥，並搭上該接駁專車回家。