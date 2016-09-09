〈中部〉賣苦瓜良心攤 開店月餘有賺
2016-09-09
〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉裕民村嘉一三五線（頂中公路）路邊有家良心攤販，老闆娘羅素宏常到瑞豐村農忙而不在家，把朋友運來的次級品網室苦瓜，以半價在租屋處旁空地販售，顧客憑良心投入所購買商品金額，常有鄉親及過路客購買，開賣一個多月，從未虧本。
四十六歲羅素宏以種植黃槴子花為業，上個月與朴子市牛挑灣的苦瓜農友聊天，得知對方正愁外觀不佳的次級品苦瓜銷路差，她突發奇想，在租屋旁的空地架設大傘，設置簡易攤販，招牌寫著「良心攤販，自取自放」、「苦瓜一堆五十元」等。
「給人方便，自己也可以交朋友。」羅素宏說，以成本價向朋友進貨，三粒苦瓜集成一堆，重量約一斤半，售價五十元約為市價的一半，攤位二十四小時開放，每天不定時補貨，提供消費者自行挑選、放零錢，每天盈餘約七百元，並未發生不肖人士偷取錢財或苦瓜，苦瓜產季結束後，將販賣其他農產品。
家住良心攤對面的裕民村長翁永德表示，羅素宏廣結善緣，用良心攤來做生意的做法很可取，他有時候會去捧場。
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