| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉空姐化身天使 幫弱勢童課輔

2016-09-09

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、曾迺強／嘉義報導〕中秋節前夕，愛心連揮強棒。遠東航空空姐化身陪弱勢小孩讀書做功課的天使；民和國中與更寮國小棒球隊喜獲高林公司贈送夢寐以求的全新球具；嘉義縣脊髓損傷者協會則獲得彩券中獎人捐贈高頂復康巴士。

高林公司送兩校棒球球具

遠航今年與知名食品公司一之鄉攜手投身公益，「中秋溫馨有愛」幸福列車昨天傍晚開抵嘉縣水上鄉中華浸信宣道會課輔安親班，兩位美麗的空服員除將愛心中秋禮盒送到孩子們手裡，還幫學童解答課本上疑惑，小朋友都相當興奮，一直發問。

台灣工業用縫紉機業產業龍頭的高林公司董事長林郁文是朴子人，熱心推廣基層棒球運動，繼三月捐贈東石高中棒球隊球具，回饋故鄉，昨再捐贈球棒、手套、球衣等，給缺乏資源的番路鄉民和國中青少棒隊及六腳鄉更寮國小少棒隊。

更寮國小全校學生數僅四十六人，棒球隊成軍短短幾年，前年打進全國軟式少棒十六強；民和國中青少棒隊已是傳統勁旅，在各項比賽名列前茅。

台彩中獎人 贈200萬元復康巴士

中國信託慈善基金會昨天代表台灣彩券中獎人，捐贈市價二百萬元的高頂復康巴士給嘉縣脊髓損傷者協會；協會理事長張榮富表示，十六年車齡的舊巴士經常進廠維修，影響接送傷友工作，很感謝中獎人雪中送炭，嘉惠協會一百四十四位會友。

廣告
  • 遠東航空兩位美麗空姐化身愛心天使，輔導學童課業。（記者蔡宗勳攝）

    遠東航空兩位美麗空姐化身愛心天使，輔導學童課業。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
藍營質疑林佳龍違法助選 選委會否認

彰化縣田尾鄉長、花蓮市長補選已分別在七、八月完成，台中市議會國民黨團八日召開記者會，抨擊市長林佳龍當時兼任台中市選委會主委，卻幫民進黨候選人站台，明顯違反「公職人員選舉罷免法」，要求選委會徹查重罰；台…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈中部〉空姐化身天使 幫弱勢童課輔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.