〈中部〉空姐化身天使 幫弱勢童課輔

2016-09-09

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、曾迺強／嘉義報導〕中秋節前夕，愛心連揮強棒。遠東航空空姐化身陪弱勢小孩讀書做功課的天使；民和國中與更寮國小棒球隊喜獲高林公司贈送夢寐以求的全新球具；嘉義縣脊髓損傷者協會則獲得彩券中獎人捐贈高頂復康巴士。

高林公司送兩校棒球球具

遠航今年與知名食品公司一之鄉攜手投身公益，「中秋溫馨有愛」幸福列車昨天傍晚開抵嘉縣水上鄉中華浸信宣道會課輔安親班，兩位美麗的空服員除將愛心中秋禮盒送到孩子們手裡，還幫學童解答課本上疑惑，小朋友都相當興奮，一直發問。

台灣工業用縫紉機業產業龍頭的高林公司董事長林郁文是朴子人，熱心推廣基層棒球運動，繼三月捐贈東石高中棒球隊球具，回饋故鄉，昨再捐贈球棒、手套、球衣等，給缺乏資源的番路鄉民和國中青少棒隊及六腳鄉更寮國小少棒隊。

更寮國小全校學生數僅四十六人，棒球隊成軍短短幾年，前年打進全國軟式少棒十六強；民和國中青少棒隊已是傳統勁旅，在各項比賽名列前茅。

台彩中獎人 贈200萬元復康巴士

中國信託慈善基金會昨天代表台灣彩券中獎人，捐贈市價二百萬元的高頂復康巴士給嘉縣脊髓損傷者協會；協會理事長張榮富表示，十六年車齡的舊巴士經常進廠維修，影響接送傷友工作，很感謝中獎人雪中送炭，嘉惠協會一百四十四位會友。