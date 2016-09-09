〈中部〉空姐化身天使 幫弱勢童課輔
2016-09-09
〔記者蔡宗勳、丁偉杰、曾迺強／嘉義報導〕中秋節前夕，愛心連揮強棒。遠東航空空姐化身陪弱勢小孩讀書做功課的天使；民和國中與更寮國小棒球隊喜獲高林公司贈送夢寐以求的全新球具；嘉義縣脊髓損傷者協會則獲得彩券中獎人捐贈高頂復康巴士。
高林公司送兩校棒球球具
遠航今年與知名食品公司一之鄉攜手投身公益，「中秋溫馨有愛」幸福列車昨天傍晚開抵嘉縣水上鄉中華浸信宣道會課輔安親班，兩位美麗的空服員除將愛心中秋禮盒送到孩子們手裡，還幫學童解答課本上疑惑，小朋友都相當興奮，一直發問。
台灣工業用縫紉機業產業龍頭的高林公司董事長林郁文是朴子人，熱心推廣基層棒球運動，繼三月捐贈東石高中棒球隊球具，回饋故鄉，昨再捐贈球棒、手套、球衣等，給缺乏資源的番路鄉民和國中青少棒隊及六腳鄉更寮國小少棒隊。
更寮國小全校學生數僅四十六人，棒球隊成軍短短幾年，前年打進全國軟式少棒十六強；民和國中青少棒隊已是傳統勁旅，在各項比賽名列前茅。
台彩中獎人 贈200萬元復康巴士
中國信託慈善基金會昨天代表台灣彩券中獎人，捐贈市價二百萬元的高頂復康巴士給嘉縣脊髓損傷者協會；協會理事長張榮富表示，十六年車齡的舊巴士經常進廠維修，影響接送傷友工作，很感謝中獎人雪中送炭，嘉惠協會一百四十四位會友。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
藍營質疑林佳龍違法助選 選委會否認
彰化縣田尾鄉長、花蓮市長補選已分別在七、八月完成，台中市議會國民黨團八日召開記者會，抨擊市長林佳龍當時兼任台中市選委會主委，卻幫民進黨候選人站台，明顯違反「公職人員選舉罷免法」，要求選委會徹查重罰；台…
網友回應
熱門新聞
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 全產總批勞動部立法效率差
- 「富」加價值2連勝 犀咬猿差1.5場
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 拒酒測遭扣車 醉男賴警所「伴奏」
- 遭死亡威脅 香港票王朱凱迪報警
- 深耕二線城市 太子建設推案熱銷
- 葛濟夫10月來台 啟動指環計畫
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 陳菊︰高市將成新南向門戶
- 《上班女郎 騷包之變》快拆 變換肩背帶
- 《工藝新學 超越之道》超級牛仔褲
- 40億校產捐國家 緬懷勤益科大創辦人紀錄片有洋蔥
- 視障跳遠楊川輝 里約帕運獎牌擦身過
- 自由廣場》三位獨董三個傻瓜？
- 悲慘女看護 連遇3匹狼
- 一朗3021安 躍居史上第25
- 美褐皮書出爐 不急著升息
- 《工藝新學 超越之道》超細小羊皮
- 《金鐘入圍》余天搶金鐘主持人 廝殺吳宗憲
- 《熟男，後背！》歐款 後背正裝化
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- 《手作美學 職人之包》防水學院風
- 浮世男女 鬈髮男與女孩還有狗
- 蘇智傑絕緣新人王 郭總說話了
- 測試明年世大運 亞洲盃射箭場館悶爆
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 加強推動國旅、300億優惠貸款 政院4大策略救觀光
- 川普讚美蒲亭 希拉蕊直斥好可怕不愛國
- 德州中學驚傳槍聲 女生槍傷同學後自戕
- 台灣隊女力當家 帕運林資惠掌旗
- 老蕭獅子合唱團催淚 晨翔扮漸凍人尿失禁
- 歐巴馬警告中國 不得無視南海仲裁
- Netflix吸影力 大同跟進吸金─跨界合作結合影音平台 買大送小55吋4K電視免3萬元
- 退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席
- 剁刀砍警13刀 廚師續押
- 總統接見半導體大老 籲勇敢投資台灣
- 《工藝新學 超越之道》超工藝懷錶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉空姐化身天使 幫弱勢童課輔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分