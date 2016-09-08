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〈南部〉襲女腹部1秒 鹹豬手代價1萬元

2016-09-08

〔記者黃建華／高雄報導〕楊姓男子去年底在理髮店，出手碰觸一旁女子下腹部，被害女子揚言要告性騷擾，他還白目說：「故意的」，被高雄地院依性騷擾罪判處拘役10天，如易科罰金，1千元折算1日，仍可上訴。

判決指出，楊姓男子104年12月25日上午9時許，在高雄市左營區果峰街某理髮店，見一女子站在其身旁，竟意圖性騷擾，趁被害女子來不及抗拒，驟然伸出右手，以手背觸摸被害女子肚臍下方腹部部位約1秒鐘，遭被害人撥開手，並喝斥其亂摸。

不料，楊男竟回以：「故意的（台語）」等語，經被害女子表示可能提告性騷擾後，楊男又改口回應：「我說我這樣子是在運動；來啊，我故意的（台語）。」等語。

被害女子報警將他送辦，楊男才在法院審理時表示願賠償9千元給被害人，但雙方一直未達成和解，法官將他依性騷擾罪判處拘役10天，如易科罰金，1千元折算1日。

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